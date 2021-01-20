Как проверить свои пенсионные накопления?

Для проверки пенсионных накоплений доступны несколько способов получения информации, сообщает zakon.kz.



-в личном кабинете на сайте enpf.kz с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или логина пользователя и пароля;

-в мобильном приложении ЕНПФ с использованием ЭЦП или логина пользователя и пароля;

-на портале www.cabinet.enpf.kz/porog использованием ЭЦП или ИИН и одноразового пароля, который поступит через SMS на номер мобильного телефона,

зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov;

-на сайте "Электронного правительства для граждан" eGov.kz или через мобильное приложение eGov Mobile;

-посредством направления вкладчиком выписки, сформированной на сайте enpf.kz, на адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ;

-посредством регулярной рассылки выписки на адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ, без дополнительного обращения вкладчика;

-посредством услуг почтовой связи (один раз в год в ходе ежегодного информирования, на почтовый адрес, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ);

-при личном обращении вкладчика в любое ближайшее региональное отделение ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность.



Для обслуживания в региональных отделениях ЕНПФ можно предварительно записаться, заполнив на сайте ЕНПФ enpf.kz в разделе "Электронные сервисы" специальную форму и выбрав время посещения, удобное для вкладчика, с понедельника по пятницу, включительно, с 09:00 до 18:00 часов.



Выбрать ближайшее отделение можно на карте на сайте ЕНПФ enpf.kz в разделе "Контакты" - "Региональная сеть", где также указаны график работы, данные дежурного сотрудника и контактные телефоны, - сообщили в ЕНПФ.