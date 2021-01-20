Как проверить свои пенсионные накопления?

Для проверки пенсионных накоплений доступны несколько способов получения информации, сообщает zakon.kz.
-в личном кабинете на сайте enpf.kz с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или логина пользователя и пароля; -в мобильном приложении ЕНПФ с использованием ЭЦП или логина пользователя и пароля; -на портале www.cabinet.enpf.kz/porog использованием ЭЦП или ИИН и одноразового пароля, который поступит через SMS на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov; -на сайте "Электронного правительства для граждан" eGov.kz или через мобильное приложение eGov Mobile; -посредством направления вкладчиком выписки, сформированной на сайте enpf.kz, на адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ; -посредством регулярной рассылки выписки на адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ, без дополнительного обращения вкладчика; -посредством услуг почтовой связи (один раз в год в ходе ежегодного информирования, на почтовый адрес, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ); -при личном обращении вкладчика в любое ближайшее региональное отделение ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность.
Для обслуживания в региональных отделениях ЕНПФ можно предварительно записаться, заполнив на сайте ЕНПФ enpf.kz в разделе "Электронные сервисы" специальную форму и выбрав время посещения, удобное для вкладчика, с понедельника по пятницу, включительно, с 09:00 до 18:00 часов.
Выбрать ближайшее отделение можно на карте на сайте ЕНПФ enpf.kz в разделе "Контакты" - "Региональная сеть", где также указаны график работы, данные дежурного сотрудника и контактные телефоны, - сообщили в ЕНПФ.
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