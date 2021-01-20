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Уровень зарплат в Казахстане не выдерживает никакой критики - депутат

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 13:15
Уровень зарплат в Казахстане не выдерживает никакой критики - депутат
Фото из открытых источников
Из-за повышения страховых взносов реальная минимальная заработная плата в Казахстане снизилась с прошлого года и составляет 37 400 тенге. Об этом в своем депутатском запросе Премьер-министру Аскару Мамину заявил депутат Мажилиса от Народной партии Казахстана Айбек Паяев, передает BaigeNews.kz.

"По состоянию на начало 2021 года аналитики международной службы Picodi отмечают, что заработная плата в Казахстане одна из самых низких в 56 странах мира. Вопиющим фактом стало то, что Казахстан - единственная страна, где минимальная заработная плата снизилась по сравнению с прошлым годом в связи с ростом страховых взносов, после нас только Нигерия и Узбекистан. Авторы исследования также создали обычную продуктовую корзину и сравнили стоимость продукта с минимальной заработной платой", - сказал Айбек Паяев.

По его словам, по сравнению с прошлым годом стоимость продуктовой корзины в Казахстане увеличилась на 14 процентов.

"Номинальная минимальная заработная плата в Казахстане не изменилась и составляет 42 500 тенге, но из-за повышения страховых взносов реальная заработная плата снизилась с прошлого года и составляет 37 400 тенге. При этом минимальная заработная плата в Украине увеличилась на 27 процентов, в Польше - на 9,8 процента, в Беларуси - на 6,7 процента, а в России - на 5,5 процента. Это не выдерживает никакой критики", - утверждает мажилисмен.

Айбек Паяев отметил, что в начале 2021 года стоимость такой продуктовой корзины для Казахстана составит 25 280 тенге, что на 13,87 процента больше, чем в прошлом году.

"В результате положение самых низкооплачиваемых граждан Казахстана ухудшилось. А чтобы обеспечить достойный уровень жизни для казахстанцев, минимальная заработная плата должна быть привязана не только к средней заработной плате, но и к реальной стоимости жизни с учетом возможности наличия неработающих членов семьи", - заключил Айбек Паяев.


Источник: baigenews.kz
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