Елжану Биртанову продлили срок ареста до 28 февраля

На заседании суда бывшему министру здравоохранения продлили срок ареста до четырёх месяцев, сообщил адвокат Дмитрий Куряченко.



Экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову продлили срок ареста до четырёх месяцев. Это значит, что под домашним арестом он будет находиться до 28 февраля 2021 года.



"Вчера прошло заседание суда. Было принято решение продлить срок ареста до конца февраля", – сообщил адвокат бывшего министра здравоохранения Дмитрий Куряченко.



В городском суде Нур-Султана отказались подтвердить информацию, сославшись на то, что материалы досудебного расследования не подлежат разглашению.



Елжан Биртанов находится под домашним арестом с 7 ноября.



Елжана Биртанова подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. О задержании бывшего министра стало известно 31 октября 2020 года. 2 ноября эту информацию подтвердил комитет по финансовому мониторингу. Позже известные врачи страны обратились с открытым письмом в поддержку Елжана Биртанова. Они попросили справедливого расследования в отношении экс-министра и смягчения меры пресечения на время следствия.



Врачи Юрий Пя и Вячеслав Локшин, а также лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев, сенатор Едил Мамытбеков и другие подписали личное поручительство и ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде в отношении Елжана Биртанова. Суд изменил меру пресечения Биртанову, отпустив его под домашний арест.