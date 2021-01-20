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Казахстан запретил ввоз томатов из Азербайджана

Просмотров:373 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Казахстан запретил ввоз томатов из Азербайджана
Фото из открытых источников
Запрет был введен в соответствии с законодательством ЕАЭС и РК.

Казахстан запретил ввоз томатов из Азербайджана. Данную информацию агентству BaigeNews.kz подтвердили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РК.
Ранее Россельхознадзор опубликовал на своем сайте пресс-релиз о том, что Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан направил в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору письмо, в котором сообщил об обнаружении в азербайджанских томатах вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)).

"В документе отмечается, что овощи поступили из Азербайджанской Республики в Республику Казахстан 2 и 12 января 2021 года в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Национальной организацией по карантину и защите растений Азербайджана. Выявление вируса в продукции подтверждено ГУ «Республиканский центр карантина растений» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана. В связи с обнаружениями Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) в азербайджанской продукции компетентное ведомство Республики Казахстан с 16 января 2021 года ввело временные ограничения на поставки в страну томатов из Азербайджанской Республики", - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Отмечается, что такая мера была принята в целях предотвращения интродукции и распространения на территории Казахстана этого вируса, а также недопущения ухудшения карантинной фитосанитарной ситуации в государстве. Запрет на ввоз томатов был введен в соответствии с законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • tolk
 Guz (Посетители) Сегодня, 19:01
Азербайджанские помидоры лучшие на мой взгляд и это удар по нам кстати,дауж.........
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Guz
  • tolk
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 17:40
Уже бы честно сказали,что бы не было конкуренции с томатами/помидорами из России,надо убрать Азербайджанские для этого нужно придумать что то сверхъестественное в помидорах. smoke
Тем более в это вмешалась Россия которая рулит ЕАЭС.
Как было недавно со статьёй про мукомолов.
 
 

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