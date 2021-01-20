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«Коммерческой тайной» назвал свою зарплату глава Фонда соцмедстрахования Казахстана

Просмотров:613 Опубликовано: Сегодня, 17:40
«Коммерческой тайной» назвал свою зарплату глава Фонда соцмедстрахования Казахстана
Фото из открытых источников
«Коммерческой тайной» назвал свою заработную плату председатель правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Казахстана Болат Токежанов, передает корреспондент агентства.

«Что касается оклада председателя и моих заместителей, это у нас относится к категории коммерческой тайны», - заявил Токежанов на брифинге в среду.

На вопрос журналиста, почему это является коммерческой тайной, он заявил: «Когда я подписывал контракт, к сожалению, я подписал документ о неразглашении информации».

По его словам, в 2021 году не планируется пересмотр размера заработной платы.

Он также заявил, что схема окладов ФСМС была утверждена в 2017 году советом директоров, и с тех пор она не менялась.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 5 )

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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 19:30
Крысы и упыри рулят...слышащее и видящее гос-во beer2
 
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  • Сергей Владимиров
 tolk (Посетители) Сегодня, 19:19
Другими словами :
руководитель ФСМС признался , что организация которую он возглавляет,является коммерческой лавочкой по выкачиванию денег с населения!
 
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  • tolk
  • Сергей Владимиров
 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 18:45
kaireke,
Зато с кайфом в наши карманы залазят с ногами и руками и считают,считаю,считают. Потом и получается ,что у нас средняя заработная плата 500 000,а народу жить не на что.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Сергей Владимиров
 kaireke (Посетители) Сегодня, 18:16
Сидят на народных деньгах и от народа шифруются!
 
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  • 618965450
  • tolk
  • Сергей Владимиров
 Космос (Посетители) Сегодня, 18:03
На госслужбе и коммерческая тайна???
Сделали из страны тоошку... (((
 
 

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