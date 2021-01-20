«Коммерческой тайной» назвал свою зарплату глава Фонда соцмедстрахования Казахстана

«Коммерческой тайной» назвал свою заработную плату председатель правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Казахстана Болат Токежанов, передает корреспондент агентства.



«Что касается оклада председателя и моих заместителей, это у нас относится к категории коммерческой тайны», - заявил Токежанов на брифинге в среду.



На вопрос журналиста, почему это является коммерческой тайной, он заявил: «Когда я подписывал контракт, к сожалению, я подписал документ о неразглашении информации».



По его словам, в 2021 году не планируется пересмотр размера заработной платы.



Он также заявил, что схема окладов ФСМС была утверждена в 2017 году советом директоров, и с тех пор она не менялась.