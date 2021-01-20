ЕАЭС приступил к формированию общих рынков нефти и газа - Путин

Страны ЕАЭС приступили к формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, это сложный вопрос, заявил президент России Владимир Путин.



"Государствами-членами союза утверждена концепция формирования общего финансового рынка ЕврАзЭС, ведется подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка. Мы приступили к реализации программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Это сложный вопрос", - сказал Путин на совещании по интеграционным процессам в ЕАЭС.



В декабре лидеры утвердили план мероприятий по гармонизации законодательства стран союза в нефтяной сфере, а также приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа - это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка.



Президент РФ отметил, что в большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы и успешно работают.

"По остальным - движение в этом направлении, решение практических вопросов, поиск оптимальных моделей продолжаются", - продолжил глава государства.



В качестве примера успешного нахождения компромисса между государствами-членами союза он привел создание единого рынка производства и оборота лекарств и медицинских изделий.



"С 1 января текущего года регистрация всех лекарственных средств в странах ЕврАзЭС осуществляется по единым правилам и процедурам. Это крайне важно сейчас, мы все это прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом, эпидемией коронавируса. И нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизней и здоровья наших граждан", - сказал Путин.

Он также отметил, что последовательно развивается и единый рынок услуг - он уже включает 53 сектора, а в текущем году охватит еще пять направлений.