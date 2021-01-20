«Церемония бракосочетания теряет смысл»: алматинцы бьют тревогу

Жители города жалуются на то, что церемонию бракосочетания сделали рутиной.
Алматинцы обсуждают проходящие в городе церемонии бракосочетания, передает Caravan.kz со ссылкой на группу "Дежурный по городу".
Один из участников паблика пожаловался на завышенные цены на церемонии бракосочетания.
Горожане поддержали жалобу, утверждая, что "бракосочетание сделали рутиной" и "церемония бракосочетания теряет смысл".
Также пользователи Казнета отметили, что "молодых надо поощрять, а не обдирать".
Некоторые из горожан предлагают альтернативные варианты: "Подать заявление онлайн, оплатить госпошлину и уехать на море".
Под публикацией, которое на непродолжительное время собрала множество комментариев и репостов, также опубликован ответ от имени представителя Дворца бракосочетания.