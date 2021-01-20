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«Церемония бракосочетания теряет смысл»: алматинцы бьют тревогу

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 20:29
«Церемония бракосочетания теряет смысл»: алматинцы бьют тревогу
Фото - stepandstep.ru
Жители города жалуются на то, что церемонию бракосочетания сделали рутиной.


Алматинцы обсуждают проходящие в городе церемонии бракосочетания, передает Caravan.kz со ссылкой на группу "Дежурный по городу".

Один из участников паблика пожаловался на завышенные цены на церемонии бракосочетания.

«Церемония бракосочетания теряет смысл»: алматинцы бьют тревогу


Горожане поддержали жалобу, утверждая, что "бракосочетание сделали рутиной" и "церемония бракосочетания теряет смысл".

«Церемония бракосочетания теряет смысл»: алматинцы бьют тревогу


Также пользователи Казнета отметили, что "молодых надо поощрять, а не обдирать".

«Церемония бракосочетания теряет смысл»: алматинцы бьют тревогу


Некоторые из горожан предлагают альтернативные варианты: "Подать заявление онлайн, оплатить госпошлину и уехать на море".

«Церемония бракосочетания теряет смысл»: алматинцы бьют тревогу


«Церемония бракосочетания теряет смысл»: алматинцы бьют тревогу


Под публикацией, которое на непродолжительное время собрала множество комментариев и репостов, также опубликован ответ от имени представителя Дворца бракосочетания.

«Церемония бракосочетания теряет смысл»: алматинцы бьют тревогу


«Церемония бракосочетания теряет смысл»: алматинцы бьют тревогу


Источник: caravan.kz
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Комментарии ( 1 )

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G32 (Посетители) Сегодня, 21:48
Так и должно быть! Время то идёт и старые обряды и правила перестают иметь смысл.

Сам брак, свадьба (отвратительная процедура) - какой вообще смысл всё это имеет в 21 веке??? Думаю - никакого.

Чувства и отношения чаще всего именно там и заканчиваются, где появляется штамп в паспорте. Смотрю на современные "семьи", понимаю, что там чаще всего один расчёт. Бедные родители из кожи лезут, а "молодые" хотят машину, квартиру, в Турцию. Аж противно.
 
 

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