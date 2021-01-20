«Церемония бракосочетания теряет смысл»: алматинцы бьют тревогу

Жители города жалуются на то, что церемонию бракосочетания сделали рутиной.Алматинцы обсуждают проходящие в городе церемонии бракосочетания, передает Caravan.kz со ссылкой на группу "Дежурный по городу".Один из участников паблика пожаловался на завышенные цены на церемонии бракосочетания.Горожане поддержали жалобу, утверждая, что "бракосочетание сделали рутиной" и "церемония бракосочетания теряет смысл".Также пользователи Казнета отметили, что "молодых надо поощрять, а не обдирать".Некоторые из горожан предлагают альтернативные варианты: "Подать заявление онлайн, оплатить госпошлину и уехать на море".Под публикацией, которое на непродолжительное время собрала множество комментариев и репостов, также опубликован ответ от имени представителя Дворца бракосочетания.