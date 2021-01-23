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Почему нельзя подать заявку на снятие пенсионных накоплений через телефон

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:58
Почему нельзя подать заявку на снятие пенсионных накоплений через телефон
Фото: pxhere.com
Почему нельзя подать заявку на на снятие пенсионных накоплении, рассказала директор департамента продаж и регионального развития "Отбасы Банк" Рахиля Балтабаева, сообщает zakon.kz.

NCA layer, к сожалению, на смартфонах не работает. С мобильного телефона вы можете зайти на первую страницу. Ознакомиться с целями и какие документы нужно подтверждать. Дальнейшие действия нужно будет подтверждать с компьютера.
Рахиля Балтабаева
23 января с начала приема заявлений на досрочное снятие пенсионных накоплений подали заявки более 4 тысяч казахстанцев.

Сайт, на котором вкладчики смогут подать заявку, заработал в 9.00 по времени Нур-Султана.


Источник: zakon.kz
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