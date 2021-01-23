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Школьник погиб, пытаясь повторить трюк из интернета

Просмотров:577 Опубликовано: Сегодня, 14:49
Школьник погиб, пытаясь повторить трюк из интернета
Фото: depositphotos.com
11-летний мальчик погиб в своей квартире на востоке Москвы, пока его мама ходила в детсад за младшей дочкой. Скорее всего, это был несчастный случай – незадолго до трагедии ребенок посмотрел видеоролик о разных трюках в интернете, передает zakon.kz.

Как стало известно mk.ru, 21 января около 17.00 38-летняя многодетная москвичка со своей 10-летней дочкой пошли в детский садик за младшей сестренкой. Дома оставался 11-летний сын и годовалая дочка, а также престарелые родители (у женщины есть еще 22-летняя дочь). Детский садик находится в двух минутах ходьбы от дома. Когда через 15 минут они вернулись, мама обнаружила своего сына в комнате без сознания. Она сразу же позвонила в "скорую", а сама начала оказывать сыну первую необходимую помощь. Прибывшие медики уже ничем не смогли помочь и констатировали смерть мальчика. Он учился в 4 классе.

Как отмечается, чуть позже 10-летняя сестренка погибшего вспомнила, что пару дней назад он рассказал ей, что видел в интернете интересный видеоролик. В нем, в частности, показывались "фокусы", как быстро вылезти из петли, если тебя повесили, и остаться живым. Мама считает, что именно это видео и стало причиной трагедии в их семье.

По факту гибели мальчика следственным комитетом сейчас проводится проверка, в том числе изучаются соцсети подростка.


Источник: zakon.kz
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