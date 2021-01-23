"Не спит, кричит и смеется без причины" - казахстанцы о странном последствии COVID-19

О странном последствии COVID-19 рассказывают казахстанцы. Люди жалуются на проблемы со сном и с психикой. В социальных сетях пользователи пишут о том, что после болезни их родственники не спят, кричат и смеются без причины. Корреспондент Tengrinews.kz узнал у медиков, может ли такое поведение быть последствием коронавируса COVID-19.В редакцию Tengrinews.kz обратилась алматинка Айдана Боракулова (имя изменено). Она рассказала, что ее сестра после перенесенного коронавируса страдает бессонницей и впала в депрессию."Мы переболели всей семьей месяц назад в легкой форме. Но в последнее время я заметила странное поведение своей сестры. Она ходит по ночам, не может уснуть, настроение стало меняться очень резко. А иногда она вовсе может уставиться в одну точку и долго сидеть. Такого раньше не было. Мы хотим обратиться к специалисту", - рассказывает алматинка.Подобные жалобы появились и в социальных сетях."Близкий человек переболел коронавирусом, но состояние ужасное. Все забывает, не реагирует на обращения, не спит ночами, кричит и смеется без причины", - пишет пользователь.В комментариях и другие казахстанцы рассказывают о проблемах с психикой. Они считают их последствиями коронавируса."В июле тоже болела двусторонней пневмонией. Было тяжело, был страх умереть и потеря обоняния. Плохо с памятью было, апатия была, но со временем прошло", - написала Людмила Помазкина."Я болел летом пневмонией. Очень давит психологически. Человек со слабыми нервами может слететь с катушек, так как болезнь очень серьезная. Но все проходит со временем", - добавил Слава."У моего соседа припадки после коронавируса. Осложнения на мозг", - ответил Толеген.Врач-инфекционист Марина Головенко рассказала, могут ли психологические расстройства быть последствием коронавируса. По ее словам, вирус в том числе действует токсически и на нервные клетки. В последнее время появилось много научных публикаций, в которых говорится, что у перенесших коронавирус долгое время сохраняются нарушения сна, тревожность, добавила врач."Сильнее эти симптомы выражены у тех, у кого до этого была базовая энцефалопатия - посттравматическая, постишемическая или другого генеза. Это значит, что у пациента какие-то проблемы с нервной системой, скорее всего, были и до COVID-19, а сейчас они обострились.Плюс сильный эмоциональный стресс, связанный с болезнью, мог спровоцировать и психические заболевания. В таких случаях нужно обращаться к психиатру и невропатологу", - рассказала Марина Головенко.