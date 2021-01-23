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"Не спит, кричит и смеется без причины" - казахстанцы о странном последствии COVID-19

Просмотров:464 Опубликовано: Сегодня, 15:32
"Не спит, кричит и смеется без причины" - казахстанцы о странном последствии COVID-19
Фото из открытых источников
О странном последствии COVID-19 рассказывают казахстанцы. Люди жалуются на проблемы со сном и с психикой. В социальных сетях пользователи пишут о том, что после болезни их родственники не спят, кричат и смеются без причины. Корреспондент Tengrinews.kz узнал у медиков, может ли такое поведение быть последствием коронавируса COVID-19.

В редакцию Tengrinews.kz обратилась алматинка Айдана Боракулова (имя изменено). Она рассказала, что ее сестра после перенесенного коронавируса страдает бессонницей и впала в депрессию.

"Мы переболели всей семьей месяц назад в легкой форме. Но в последнее время я заметила странное поведение своей сестры. Она ходит по ночам, не может уснуть, настроение стало меняться очень резко. А иногда она вовсе может уставиться в одну точку и долго сидеть. Такого раньше не было. Мы хотим обратиться к специалисту", - рассказывает алматинка.

Подобные жалобы появились и в социальных сетях.

"Близкий человек переболел коронавирусом, но состояние ужасное. Все забывает, не реагирует на обращения, не спит ночами, кричит и смеется без причины", - пишет пользователь.


В комментариях и другие казахстанцы рассказывают о проблемах с психикой. Они считают их последствиями коронавируса.

"В июле тоже болела двусторонней пневмонией. Было тяжело, был страх умереть и потеря обоняния. Плохо с памятью было, апатия была, но со временем прошло", - написала Людмила Помазкина.

"Я болел летом пневмонией. Очень давит психологически. Человек со слабыми нервами может слететь с катушек, так как болезнь очень серьезная. Но все проходит со временем", - добавил Слава.

"У моего соседа припадки после коронавируса. Осложнения на мозг", - ответил Толеген.

Врач-инфекционист Марина Головенко рассказала, могут ли психологические расстройства быть последствием коронавируса. По ее словам, вирус в том числе действует токсически и на нервные клетки. В последнее время появилось много научных публикаций, в которых говорится, что у перенесших коронавирус долгое время сохраняются нарушения сна, тревожность, добавила врач.

"Сильнее эти симптомы выражены у тех, у кого до этого была базовая энцефалопатия - посттравматическая, постишемическая или другого генеза. Это значит, что у пациента какие-то проблемы с нервной системой, скорее всего, были и до COVID-19, а сейчас они обострились.

Плюс сильный эмоциональный стресс, связанный с болезнью, мог спровоцировать и психические заболевания. В таких случаях нужно обращаться к психиатру и невропатологу", - рассказала Марина Головенко.


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Комментарии ( 3 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:19
Ещё не до конца выявлена сама патология штаммов коронавируса... Даже ВОЗ пока не может дать свою очередь оценку последствии побочных явлений перенесших коронавирус... есть единственная закономерность того у кого оказался сильный иммунитет организма тот перенёс коронавирус без последствий для здоровья и те у кого были проблемы с ослаблением иммунитета для той категории людей были выявлены различные проблемы со здоровьем после перенесенного заболевания короновирусом...
 
-2
  • babe
  • Сергей Владимиров
 Не поддерживаю Поддерживаю
КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 16:35
babe, все не все, но, то, что болячки после него появляются - это факт
Сам знаю людей, у которых начались проблемы со здоровьем после перенесённого заболевания, т е до болезни - ничего не беспокоило, после - все повсплывало
 
-1
  • kolu411
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  • Сергей Владимиров
 babe (Посетители) Сегодня, 16:28
Теперь все будут валить на ковид !
 
 

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