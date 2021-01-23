В Казахстане можно по закону не платить 10% за обслуживание в ресторанах. Как это сделать

Указывать стоимость дополнительных услуг заведения должны в тенге, а не в процентах.
Зачастую различные заведения включают в чек клиентов стоимость обслуживания в размере 10%. Liter.kz разобрался, законно ли это и можно ли отказаться от оплаты услуги.
Многие заметили, что в чеке различных заведений (бары, кафе, рестораны и так далее) включено «обслуживание 10%». Однако мало кто задумывается, можно ли отказаться от этого, законно ли это вообще. Чтобы узнать ответы на эти вопросы, редакция Liter.kz обратилась в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.
В комитете заявили, что согласно ГОСТ 30389-2013, заведение (ресторан, кафе и так далее) не может брать дополнительную плату за обслуживание – это незаконно.
«В кафе и ресторане предоставление услуг официанта потребителям является обязательным условием для такой категории объектов общественного питания. Услугу «обслуживание» невозможно заказать без заказа еды и напитков. В данном случае покупка услуги по приготовлению еды не может обуславливать покупку услуги по обслуживания клиентов. По роду своей деятельности рестораторы оказывают услуги общественного питания, в которую входит процесс обслуживания. Таким образом, взимание отдельной платы за обслуживание, относится к условиям, нарушающим или ущемляющим права потребителей», – заявили в комитете.
С другой стороны, дополнительная плата может расцениваться заведением как чаевые. В любом случае, клиента нужно предупреждать о том, что будет надбавка в чеке. Это может быть вывеска или надпись в меню.
Если обслуживание не устраивает клиента, или его не было совсем, то можно подать суд на заведение. Естественно, в этом случае, если с вас берут дополнительно за «обслуживание».
«Указание стоимости услуги «обслуживание» в процентах также является нарушением прав потребителей, так как стоимость услуг должна быть указана в тенге», – добавили в ведомстве.
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