«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 23 Января
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.69 KZT
  • €1 = 510.89 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Псы позорные»: В Сети обсуждают задержание российского школьника

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:32
«Псы позорные»: В Сети обсуждают задержание российского школьника
Скриншот видео
Сегодня в России сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции, выступающих в поддержку Навального. В Сети появилось видео, как полицейские пытаются затащить ребенка в спецмашину, передает ИА «NewTimes.kz».

На кадрах, опубликованных в паблике nursultan_life_24 видно, как юнец, которой, видимо, пришел на митинг вместе с родителями и тоже решил проявить свою позицию, старается убежать от людей в пагонах. За этим инцидентом следят десятки журналистов, которые вместо того, чтобы оказать помощь школьнику снимают все на камеру.

«Пацан к успеху шел, далеко пойдет», «Что за обращение с ребенком», «Псы позорные», «Все операторы собрались с телефонами камерами. От этого нечего не поменяется», «Причем тут Навальный!!!!! Забудьте про Навального, люди от беспредела устали», — пишут комментарии.



Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика