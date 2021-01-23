«Псы позорные»: В Сети обсуждают задержание российского школьника

Сегодня в России сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции, выступающих в поддержку Навального. В Сети появилось видео, как полицейские пытаются затащить ребенка в спецмашину, передает ИА «NewTimes.kz».На кадрах, опубликованных в паблике nursultan_life_24 видно, как юнец, которой, видимо, пришел на митинг вместе с родителями и тоже решил проявить свою позицию, старается убежать от людей в пагонах. За этим инцидентом следят десятки журналистов, которые вместо того, чтобы оказать помощь школьнику снимают все на камеру.«Пацан к успеху шел, далеко пойдет», «Что за обращение с ребенком», «Псы позорные», «Все операторы собрались с телефонами камерами. От этого нечего не поменяется», «Причем тут Навальный!!!!! Забудьте про Навального, люди от беспредела устали», — пишут комментарии.