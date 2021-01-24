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Как подать заявку на снятие пенсионных накоплений в Казахстане - видеоинструкция

Просмотров:1294 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Как подать заявку на снятие пенсионных накоплений в Казахстане - видеоинструкция
© Sputnik / Абзал Калиев
Важно помнить, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера. Мобильная версия будет недоступна.

Опубликована видеоинструкция по работе с онлайн-платформой www.enpf-otbasy.kz, где можно подать заявку на снятие пенсионных накоплений.

"Друзья, для вашего удобства, мы записали видеоинструкцию по работе с онлайн-платформой www.enpf-otbasy.kz", - сообщается в Instagram банка.

В банке подчеркнули, что при работе с онлайн-платформой по снятию единовременных пенсионных выплат, необходимо установить сертификаты NCALayer. Это можно сделать на сайте Pki.gov.kz.

Важно помнить, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера. Мобильная версия будет недоступна.

Напомним, 23 января в Казахстане стартовал прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений.

Вкладчики ЕНПФ с 13 января в режиме онлайн открывают специальные текущие счета в АО "Отбасы банк". Уже открыто около 60 тысячи специальных счетов.

Стоит отметить, что помимо "Отбасы банка", оператором по открытию спецсчета для зачисления единовременных пенсионных выплат стал Halyk Bank.



Источник: sputnik.kz
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