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МВД: Преступления, связанные с половым насилием, будут расследовать женщины-следователи

Просмотров:195 Опубликовано: Сегодня, 13:29
МВД: Преступления, связанные с половым насилием, будут расследовать женщины-следователи
Фото из Сети интернет
Глава МВД поручил предусмотреть обучение сотрудников-женщин для работы с жертвами половых преступлений.

Преступления, связанные с половым насилием в отношении женщин и несовершеннолетних, будут расследовать женщины-следователи. Об этом заявил на заседании коллегии МВД по итогам года министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, сообщает Polisia.kz.

Глава МВД поручил обеспечить специализацию следователей, занимающихся расследованием таких преступлений, и предусмотреть подготовку и обучение сотрудников-женщин для работы с жертвами половых преступлений.

"Необходимо закрепить за этим направлением работы опытных ответственных работников, шире применять программу по защите жертв насилия и неукоснительно соблюдать конфиденциальность персональной информации", – сказал Ерлан Тургумбаев.


Источник: informburo.kz
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