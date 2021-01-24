МВД: Преступления, связанные с половым насилием, будут расследовать женщины-следователи

Глава МВД поручил предусмотреть обучение сотрудников-женщин для работы с жертвами половых преступлений.



Преступления, связанные с половым насилием в отношении женщин и несовершеннолетних, будут расследовать женщины-следователи. Об этом заявил на заседании коллегии МВД по итогам года министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, сообщает Polisia.kz.



Глава МВД поручил обеспечить специализацию следователей, занимающихся расследованием таких преступлений, и предусмотреть подготовку и обучение сотрудников-женщин для работы с жертвами половых преступлений.



"Необходимо закрепить за этим направлением работы опытных ответственных работников, шире применять программу по защите жертв насилия и неукоснительно соблюдать конфиденциальность персональной информации", – сказал Ерлан Тургумбаев.