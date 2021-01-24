Избитую силовиком на митинге петербурженку спасают в реанимации

Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую ударил в живот ногой сотрудник полиции в ходе протестных акций 23 января, находится без сознания. Ее поместили в реанимацию.



«Маргарита Юдина, пострадавшая вчера от сотрудника полиции в Петербурге, находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении», — пишет издание Baza. У женщины констатирована серьезная травма головы, за ночь ее состояние ухудшилось. При этом виновный силовик все еще не найден.



Протестные акции проходили в городах России 23 января. На одной из улиц Санкт-Петербурга женщина попыталась узнать у полицейских, за что они задержали молодого мужчину. В ответ на это один из силовиков с силой пнул ее в живот, Юдина упала и ударилась головой об землю.



Обновлено в 10:59 (московское время): директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил «Подъему», что состояние Юдиной оценивается медиками как хорошее. «У неё лёгкая травма, никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы её вообще выписал», — сказал Мануковский.