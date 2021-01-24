Американец привился от коронавируса и через несколько часов умер

Департамент здравоохранения Калифорнии указал, что ни одна вакцина или медицинская процедура не обходится без риска



Житель США умер через несколько часов после того, как ему сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил офис шерифа округа Плейсер в Калифорнии, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Lenta.ru.



По информации телеканала Fox News, в конце декабря у погибшего был выявлен COVID-19. Особо отмечается, что он привился не в медицинском учреждении округа. Расследованием инцидента занялись сразу несколько агентств как на местном, так и на федеральном уровнях. Точная причина смерти не будет разглашаться до завершения следствия.



Неизвестно, какой именно препарат получил умерший – Moderna или Pfizer/BioNTech.



Департамент здравоохранения Калифорнии, в свою очередь, указал, что ни одна вакцина или медицинская процедура не обходится без риска, однако вероятность серьезной побочной реакции очень мала. Ожидаемая частота аллергических реакций составляет 1 к 100 тысячам.



8 января сообщалось, что в США врач умер спустя чуть более двух недель после прививки вакциной Pfizer. Его жена рассказала, что мужчина был абсолютно здоров, однако после вакцинации у него развилось аутоиммунное заболевание, приведшее к инсульту. Через три дня после укола мужчина впервые заметил признаки развивающегося заболевания – красные пятна, свидетельствующие о подкожном кровоизлиянии. На обследовании выяснилось, что врач страдает от острой нехватки тромбоцитов. Специалисты компании пока не нашли связи между вакциной и развившимся заболеванием.



В США и Европе в настоящее время одобрены два препарата: разработки Pfizer/BioNTech и Moderna. Обе эти вакцины являются двухкомпонентными. Первую инъекцию уже получили более четырех миллионов американцев.