Казахстанские школьники теряют зрение из-за «дистанционки» – исследование

Проблемы со зрение у обучающихся в онлайн-формате казахстанских школьников только увеличились. Офтальмологи провели целое исследование на эту тему и пришли к неутешительным прогнозам, подробнее об этом в материале корреспондента ИА «NewTimes.kz».



Казахстанские школьники пересели за компьютеры и смартфоны в марте прошло года. С тех пор часть обучающихся вернулись за парты, но подавляющее большинство до сих пор вынуждены получать знания в онлайн-формате.



Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук КазНИИ глазных болезней Джулдыз Искакбаева напомнила, что ученые постоянно подтверждали тесную связь между повышенной зрительной нагрузкой и распространенностью близорукости.



«Однако в последние два десятилетия были проведены ряд исследований, которые доказали, что основными факторами развития близорукости являются также недостаточное пребывание школьников на улице и малоподвижный образ жизни. И если дистанционное обучение затянется надолго, то есть большая вероятность роста количества детей с приобретенной близорукостью, а также с нарушениями аккомодационного аппарата глаза, приводящими впоследствии к развитию близорукости. Если до сих пор значительное увеличение числа близоруких наблюдалось среди учащихся среднего звена, то длительное обучение с помощью гаджетов может привести к значительному росту близоруких уже в младших классах, так как безопасное для зрения время «общения» с компьютером у них гораздо короче», — говорит офтальмолог.



Исследования, проведенные институтом показали, что 33% казахстанских школьников выпускного класса имеют патологию органа зрения. 15 лет назад эта цифра была около 22 %. Подвергаются особому риску дети, которые систематически нарушают гигиену зрения, ведут малоподвижный образ жизни и находятся на открытом воздухе менее 2 часов.



«В подавляющем большинстве случаев это близорукость различной степени. Общеизвестно, что прогрессирующая близорукость снижает профессиональную адаптацию подростков и лиц молодого возраста, требует постоянной очковой или контактной коррекции, снижает качество жизни молодых людей. Помимо экономических и социальных проблем, связанных с высокой миопией офтальмологические осложнения приводят к существенной потере зрения и необратимой слепоте. Сегодня в 35% процентах случаев инвалидности по зрению среди детей составляет близорукость высокой степени, последствия ее осложнений.



Существует ряд факторов риска развития близорукости у детей и подростков. К ним относится наследственная предрасположенность, то есть наличие аномалий рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм) у родителей, близких родственников. Также большую роль играет наличие сопутствующих заболеваний, ослабляющих организм. К ним относятся болезни опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринные системы, хронические заболевания ЛОР органов», — делится результатами исследования Джулдыз Искакбаева.



Врач считает, если дистанционное образование закрепится в жизни наших детей, увеличится число школьников с проблемами со зрением.



«Не знаю, как со стороны общего здоровья, но если дистанционное обучение продлится надолго, на несколько лет, то скорее всего мы получим существенное увеличение числа школьников с нарушениями аккомодации и приобретенной близорукостью. Учитывая тот факт, что учеба в онлайн-режиме предполагает повышенную нагрузку на зрительный аппарат учащихся , малоподвижный образ жизни и недостаточное пребывание детей на открытом воздухе. Возможно, через 2-3 года будет достигнута прогнозируемая ранее цифра в 40-45% патологии органа зрения среди выпускников школ», — предполагает она.



Доктор Искакбаева привела нормативы из методических рекомендаций по организации учебного процесса, которые утверждены МОН РК. По ним непрерывная длительность занятий в предшкольных классах и школах непосредственно с персональным компьютером, ноутбуком, планшетом и смартфоном в течение учебного часа составляет:



1) в предшкольных и 1 классах - не более 15 минут;



2) в 2-3 классах - не более 20 минут;



3) в 4-5 классах - не более 25 минут;



4) в 6-8 классах - не более 25 минут;



5) в 9-11(12) классах - не более 30 минут.



«Однако, как мы знаем длительность урока в начальных классах составляет 30 минут, начиная со среднего звена и в старших классах – 40 минут. Это уже превышение рекомендованных министерством образования нормативов.



К сожалению, после окончания уроков многие школьники (особенно дети, находящиеся в дневное время без контроля взрослых) продолжают сидеть за гаджетами. Школьникам старших классов дается много дополнительных заданий на дом, требующих нагрузки на орган зрения и во второй половине дня. Из этого следует, что школьники не соблюдают нормы длительности зрительной нагрузки и пребывания за компьютером», — утверждает спикер.



Однако сберечь зрение детей на «дистанционке» возможно, но это потребует немалых усилий, как самих школьников, так и их родителей.



Джулдыз Искакбаева делится самыми базовыми рекомендациями по безопасному обучению дистанционно.



«Прежде всего, важно правильно организовать рабочее место ребенка. Заниматься нужно не лежа, а только сидя за столом. Чем больше диагональ монитора, тем лучше. Она должна быть не менее 50 сантиметров! Идеально, если школьник, студент занимается на ноутбуке или компьютере. Если это планшет или телефон они должны стоять на подставке, чтобы учащийся мог регулировать расстояние до экрана не менее 35 сантиметров. Чем меньше экран, шрифт, тем больше нагрузка на глаза. Обратите внимание на освещение. В вечернее время в помещении должен быть включен общий свет, чтобы ребенок не занимался в темноте.



Родителям нужно следить и за осанкой школьника. У ребенка должен быть удобный стул, кресло со спинкой.



И одно из основных требований к таким занятиям — частые перерывы. Учащийся должен иметь возможность встать, посмотреть в окно. Походить, побегать, размяться.



Что касается упражнений для глаз в интернете они достаточно подробно описаны. Это упражнения для наружных, внутренних мышц глаза, а также так называемая «метка на стекле». Заниматься лучше после уроков или в перерывах между ними, чтобы улучшить кровообращение глазных яблок и снять напряжение.



Не забывайте об упражнениях для укрепления мышц шеи, спины, мышечного корсета. И конечно, после занятий обязательны прогулки, игры на свежем воздухе, быстрый бег, игры с мячом. Пребывание на улице желательно в дневное время и по времени — не менее 2 часов.



Немаловажным является своевременное лечение сопутствующих заболеваний, если таковые имеются.



Хотелось бы напомнить родителям о своевременном обращении к специалисту, если у ребенка появятся жалобы на ухудшение зрения, быструю утомляемость глаз после зрительной нагрузки или если ребенок прищуривается при рассматривании дальних предметов», — советует врач.



Она также отмечает, что за период дистанционного обучения отмечается рост жалоб со стороны родителей учащихся, особенно младшего школьного возраста на боли в глазах, быструю утомляемость, даже головные боли после занятий в онлайн режиме. Возможно это объясняется тем, что учащимся младшего звена сложнее усваивать учебный материал в дистанционном формате, им приходится больше напрягаться и проводить длительное время за компьютером.



«Как и раньше подавляющее большинство обращений - это дети с нарушениями со стороны оптической системы глаза, так называемые аномалии рефракции. Среди них большинство (60-70%) – это дети с близорукостью. Второе место ( около 20% ) - это нарушения аккомодации (ПИНА, спазмы аккомодации), состояния, которые предшествуют возникновению близорукости. Своевременное лечение данных патологий , назначение необходимой оптической коррекции позволяет во многих случаях предотвратить возникновение близорукости, а при существующей – предупредить осложнения», — приводит данные офтальмолог.



Между тем, собеседница считает, что при нынешней тенденции распространения глазных заболеваний среди детей, родители уже могут бить тревогу и настаивать на традиционном обучении.



«Бить тревогу стоит, так как при дистанционном обучении есть риски ухудшения здоровья детей, в частности зрения. Также вызывает тревогу тот факт, что если пандемия не пойдет на спад, то, несомненно, пострадает уровень образования наших детей, так как при данном методе обучения качественное усвоение учебного материала затруднено. Настаивать на очном обучении мы не сможем, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, от рекомендаций специалистов в области эпидемиологии. Нам остается надеяться, что это не продлится еще надолго», — заключила Джулдыз Искакбаева.