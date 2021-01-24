Песков высказался о митингах и "дворце Путина"

В Кремле знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента России Владимира Путина, все они имеют целью раскачку ситуации, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщения о "дворце" в Геленджике, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Путин ничего там не делает, у Путина нет "дворца" в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Он добавил, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен "включить голову" и спрашивать себя: "А при чем здесь Путин?".
Песков допустил, что существование такого объекта возможно, но у него другие собственники.
"Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект", - сказал Песков.
По его словам, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, "вольны владеть любыми объектами", но президент тут ни при чем.
"И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я еще раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться", - добавил Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал митинги, прошедшие накануне.
"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в конституцию. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Он добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но "категорически против участия в незаконных акциях".
"Потому что иной оценки там быть не может, это нарушение закона", - сказал он.
Митинги прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального.
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