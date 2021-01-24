«Казахстанский Кембридж?» Студент Назарбаев Университета пожаловался на кражи в стенах вуза

Студент Назарбаев Университета Нурмахан Тастайбек рассказал о неоднократных случаях кражи в стенах учебного заведения, передает журналист ИА «NewTimes.kz». По словам парня, у него украли технику на 95 тыс тенге. А все потому, что из-за пандемии учащиеся были вынуждены оставить свои вещи и быстро уехать по инструкции университета. В ответ на его жалобу администрация вуза сообщила, что не несет никакой ответственности за личные вещи учащихся.



Всей историей студент престижного казахстанского вуза поделился на своей странице в Instagram:



«11 января я пошел в университет собирать свои вещи. Мы были проинструктированы оставить всю свою технику на кухне. И единственное, что я смог найти — коробку от моей мультиварки. Хотя оставлял там ряд техники».



Парень опубликовал несколько видео, на которых видно, что в университете сейчас проходят ремонтные работы:



«В то время, когда на кампусе находятся работники, у которых есть все возможности забрать любую технику, администрация университета даже не потрудилась закрыть двери storage-room на ключ, — комментирует он за кадром.



По словам Тастайбека, он сразу связался с блок-менеджером и рассказал об этой ситуации. А затем отправил письмо на почту администрации вуза с детальным описанием инцидента:



«Ущерб мой составляет 95 тыс тенге, об этом я написал в письме. И первое, что они мне отвечают — «мы не несем ответственности за ваши вещи». Не то, что «мы постараемся найти их по камерам» или «искренне извиняемся». Это то, что меня максимально разозлило. Просто плевок в лицо. Кража ведь произошла на территории университета и под надзором университета», — возмущается учащийся.



Администрация также заявила, что не знали о том, что вещи студента хранятся на кухне. Найти воров по камерам наблюдения тоже не удалось:



«Они поискали 30-дневный период времени по камерам (дольше не хранится) и никого не нашли. Искренне извинились, за что спасибо», — говорит Тастайбек.



Также в ответном письме стороны университета говорилось, что его случай — единичный.



«Хотя при беседе с блок менеждером она утверждала другое — что половина техники были украдены. Сказала: «ты не первый, ты не последний». И люди до меня никакой компенсации не добили, и я тоже не добьюсь. Что в принципе и произошло.



Чего я добиваюсь этим видео? На компенсацию я уже не надеюсь, хотя было бы приятно, если бы они взяли на себя хоть какую-то ответственность и возместили ущерб.



Просто мне крайне не понравилось, то, что мы во время пандемии быстро оставили вещи и уехали по их инструкции. А они просто даже не потрудились закрыть двери на ключи. Проходят сотни работников, которые через месяц-два тут не будут. А двери открыты, любой может украсть что угодно.



Я бы мог проглотить этот случай, если бы мой кейс был единичным, и если бы они хоть постаралась оставить наши вещи в сохранности. То, в каких кондициях там хранятся наши вещи — это верх безответственности. И говорить: «за утерю вещей ответственности» — это нагло», — считает студент.



Публикации парня в Instagram уже посмотрело более трех тыс человек:



«3000+ человек в той или иной степени разочаровались в действиях НУ. Стоило ли это того университету? Не знаю. Если бы изначально позаботились о сохранности вещей̆ и принимали бы меры предосторожности, наверное, на вышеуказанное количество разочарований было бы меньше.



Чего мы добились за этот день? Скромного обещания под постом НУ, что они разберутся с этой ситуацией. Мы люди скромные, нам и одного комментария достаточно (пост? не надо). Как говориться, нам не привыкать. Вот почему сразу нельзя было разобраться с ситуацией остается для меня и многих других людей загадкой. Все-таки я оказался далеко не первым, чьи вещи были украдены.



Если бы предприняли меры сразу после первых случаев, что, если верить «коллективному бессознательному» студентов НУ, имели место уже в октябре, то сколько вещей можно было бы сохранить? Вопрос риторический.



В последнем письме со стороны университета я получил обещание, что такого больше не повторится. Интересно, получали ли такие же ответы те, кто не находили вещи в октябре, ноябре, декабре? Правда в том, что все повторяется. Это повторилось прошлым месяцем, месяцем до, годом до и так далее.



За размах краж этого года, конечно, поблагодарим пандемию и ответную реакцию НУ на него. Еще раз спасибо за онлайн семестр, кстати. Как подметил анонимный студент НУ, если вы не решаетесь брать ответственность за оффлайн семестр, так будьте добры, берите ответственность за наши вещи, что там, между прочим, оказались не по нашей воле.



Я не ожидаю чудес, но надеюсь, что теперь обещание университета не будет пустым словом, что оно не останется скромным комментарием под рандомным постом, а превратится в действие, в решительное действие, что бы сделал казахстанский Кембридж», — резюмирует студент Назарбаев Университета.