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Токаев: Все расходы на вакцинацию взяло на себя государство

Просмотров:417 Опубликовано: Сегодня, 08:22
Токаев: Все расходы на вакцинацию взяло на себя государство
Фото: akorda.kz
Он выразил надежду, что граждане с пониманием воспримут важность и необходимость вакцинации в условиях беспрецедентной пандемии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о начале вакцинации против коронавируса, передает Liter.kz.

Он отметил, что все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство.

«1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация против COVID-19. Мы используем мировой опыт против эпидемий, вакцина — это единственное надежное средство преодоления пандемии. Все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство», — написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Он выразил надежду, что граждане, не имеющие противопоказаний, с пониманием воспримут важность и необходимость вакцинации в условиях беспрецедентной пандемии.

Сообщалось, что с 1 февраля в Казахстане начинается кампания по добровольной вакцинации населения. На первом этапе для этой цели используют российскую вакцину «Спутник V».

Одними из первых прививку получили вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и другой вице-министр — Ажар Гиният. Перед вакцинацией они прошли медицинский осмотр.

Как только у 50% населения Казахстана появится иммунитет к коронавирусу, общество может вернуться к докарантинной жизни — без ограничений и локдаунов, считают в Минздраве РК.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 3 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 12:00
В принудительно-добровольном порядке.
 
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 касым (Посетители) Сегодня, 11:35
Старый совковый добровольно принудительный метод.
Не вакцинирован ты изгой
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • касым
  • tolk
 None None (Посетители) Сегодня, 10:23
Как же бесит "мировой опыт"
Когда вы уже будете использовать свой опыт который про......... За 30 лет
 
 

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