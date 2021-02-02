Токаев: Все расходы на вакцинацию взяло на себя государство

Он выразил надежду, что граждане с пониманием воспримут важность и необходимость вакцинации в условиях беспрецедентной пандемии.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о начале вакцинации против коронавируса, передает Liter.kz.
Он отметил, что все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство.
«1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация против COVID-19. Мы используем мировой опыт против эпидемий, вакцина — это единственное надежное средство преодоления пандемии. Все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство», — написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
Он выразил надежду, что граждане, не имеющие противопоказаний, с пониманием воспримут важность и необходимость вакцинации в условиях беспрецедентной пандемии.
Сообщалось, что с 1 февраля в Казахстане начинается кампания по добровольной вакцинации населения. На первом этапе для этой цели используют российскую вакцину «Спутник V».
Одними из первых прививку получили вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и другой вице-министр — Ажар Гиният. Перед вакцинацией они прошли медицинский осмотр.
Как только у 50% населения Казахстана появится иммунитет к коронавирусу, общество может вернуться к докарантинной жизни — без ограничений и локдаунов, считают в Минздраве РК.
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