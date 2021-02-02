QR-коды присвоят казахстанцам после вакцинации от COVID-19, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.



Для дополнения отечественного мобильного приложения в части введения QR-кодов с информацией об индивидуальном иммунном статусе запланирован запуск мобильного приложения "Egovmobile", который будет интегрирован с медицинским приложением "Ashyq", — сообщил Цой.

По его словам, в нем будут аккумулироваться данные по гражданам из медицинских информсистем, в том числе и о прохождении вакцинации против COVID-19 для предоставления на проверку посредством QR-кода.



Глава Минздрава напомнил, что по плану мероприятий по организации и проведению вакцинации граждан против коронавируса приняты все меры и с 1 февраля запущена вакцинация против COVID-19.



В рамках данного плана разработана и утверждена методическая рекомендация по организации и проведению вакцинации, а также регламент хранения и транспортировке вакцин, работы ведутся согласно графику, — отметил Цой.