Сенатор заявил о намерениях Байдена "оторвать Казахстан от России"

Администрация нового президента США Джо Байдена сделает ставку на активизацию американских усилий "по отрыву постсоветских республик от России". Об этом в интервью "Вечерней Москве" заявил российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, сообщает Tengrinews.kz.



Сенатора спросили, нет ли у него ощущения, что Россия "теряет постсоветское пространство", учитывая майдан на Украине, смену власти в Молдове, прозападный режим в Грузии и протесты в Беларуси.



Пушков согласился, что конкуренция на постсоветском пространстве усиливается. "Если для Трампа оно не представляло большого интереса, то администрация Байдена, как представляется, сделает ставку на активизацию американских усилий по отрыву постсоветских республик от России. Речь идет о Беларуси, Узбекистане, Армении и Казахстане. Они будут в центре внимания США", - высказал он свою точку зрения.



"Можно предположить, что будет усилено военное сотрудничество с Киевом. Украина может получить от США наступательное вооружение, на ее территории могут появиться военно-морские базы США. Вашингтон будет активно интегрировать Киев в западные военные структуры, пытаясь превратить его в неофициального члена НАТО. Эта линия представляет для нас серьезный вызов, меняет диспозицию, которая была на карте Европы до 2014 года, и ставит перед нами качественно новые задачи по сохранению нашего влияния в странах, являющихся нашими союзниками. Намерение Штатов при Байдене перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения наших отношений с США. Нам следует из этого также сделать необходимые выводы", - отметил специалист по внешней политике.