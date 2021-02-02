«Ни бизнес, ни граждан принуждать не будут»: подробности новой системы пропуска по QR-коду





Приложение Ashyq является инструментом, который поможет обезопасить посетителей заведений, которые не могли работать из-за карантина, считают в МЦРИАП.Казахстанцы заявили, что введение проекта Ashyq и создание одноимённого мобильного приложения нарушает конституционные права граждан. В МЦРИАП и "Атамекене" подчеркнули, что не будут принуждать бизнес и население пользоваться мобильным приложением, и разъяснили механизм действия пилотного проекта, запущенного в Алматы и Нур-Султане.Мобильное приложение Ashyq разработала отечественная IT-компания по заказу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Министерства здравоохранения. В пилотном режиме оно апробируется в Нур-Султане и Алматы среди представителей бизнеса, деятельность которых ограничена в период карантинных мер (СПА-центры, фитнес-клубы, кинотеатры). Для посещения таких мест необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить его на входе. После этого приложение отображает рейтинг риска: красный, жёлтый, синий и зелёный.обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.– частичное ограничение передвижения – пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции.– нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту).обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на Covid-19.При отсутствии смартфона у посетителей в приложении имеется функция для сотрудников, контролирующих вход в помещение, которые смогут проверить статус посетителя посредством ИИН или сканирования штрихкода, расположенного на удостоверении личности.По данным на сайте НПП "Атамекен", QR-код присваивается субъекту бизнеса. Предприниматели для участия в пилоте могут получить свой QR-код через платформу InfoKazakhstan.kz.QR-код представляет собой электронный идентификатор субъекта бизнеса с указанием наименования субъекта, его расположение и идентификационные данные. На один объект выдается минимум два QR-кода для входа и выхода. Если у заведения несколько входов, то для каждого входа формируется отдельный QR-код.Приложение будет использоваться только совершеннолетними гражданами Казахстана. На данный момент в пилоте не предусмотрена регистрация иностранных лиц, в будущем – по номеру паспорта."Получение информация о результатах ПЦР-тестов и заболевании Covid-19 не является разглашением врачебной тайны, поскольку приложение является добровольным и ИИН вводится с согласия самого посетителя. Кроме того, согласно статье 273 Кодекса о здоровье "предоставление сведений без согласия лица, допускается при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", – говорится в разъяснениях проектного офиса.Пользоваться приложением необязательно. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сделало заявление, подчеркнув, что использование приложения не является обязательным."Во избежание кривотолков хотим отметить, что приложение не является обязательной мерой, это инструмент для того, чтобы обезопасить посетителей тех направлений бизнеса, которые не могли работать в период ограничительных мер. Ни бизнес, ни граждан не будут принуждать пользоваться приложением. На посещение магазинов, аптек, прогулок во дворе или парке, как отмечали некоторые пользователи интернет, это никак не повлияет", – пояснили в ведомстве.Министерство отметило, что подобные приложения активно используют в таких странах как Южная Корея, Малайзия, Турция, Греция, Кипр."Бизнес во всём мире переживает не самые лучшие времена и вынужден адаптироваться под новые реалии, работать с ограничениями. Населению тоже приходится подстраиваться под этот режим и отказываться от привычной активности. Ashyq даёт возможность эти проблемы решить. Статус же присваивается на основании сверки с информационными системами единого интеграционного портала ПЦР-исследований и центр контроля Covid-19 Министерства здравоохранения РК", – отметили в ведомстве.Минздрав об установлении иммунного статуса населения. В Минздраве ранее сообщали, что привитые против коронавируса казахстанцы будут иметь QR-коды с информацией об индивидуальном иммунном статусе. На заседании правительства 2 февраля министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что мобильное приложение Egovmobile будет интегрировано с медицинским приложением Ashyq."Для дополнения отечественного мобильного приложения в части введения QR-кодов с информацией об индивидуальном иммунном статусе запланирован запуск мобильного приложения eGov Mobile. eGov Mobile будет интегрирован с медицинским приложением Ashyq. В нём будут аккумулироваться данные по гражданам из медицинских информационных систем, в том числе и о прохождении вакцинации против КВИ для предоставления на проверку посредством QR-кода", – сообщил Алексей Цой.Как сообщили в "Атамекене", главным плюсом запуска пилотного проекта является то, что он позволит оптимизировать алгоритмы возобновления деятельности бизнеса в период карантинных ограничений. Ожидается, что благодаря установлению дополнительного контроля, риски заражения гостей заведений и персонала снизятся. Однако население восприняло нововведение с недоверием, многие опасаются за утечку персональных данных. К тому же, пока создатели приложения не разъясняли многие нюансы. Разработчики пояснили, что пилотный запуск Аshyq позволит устранить технические недоработки, усовершенствовать интерфейс, даст время для обучения части бизнеса и населения, позволит санврачам наладить аналитику, и определить, как оптимизировать текущие санитарные ограничения.Вместе с тем, введение системы QR-кодов является одним из поручений Президента. Решения о привилегиях и влиянии на объекты бизнеса при использовании мобильного приложения будут приниматься после мониторинга результатов пилота на заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории страны, с учётом складывающейся эпидситуации.