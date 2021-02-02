Казахстанцы смогут редактировать заявки на изъятие пенсионных накоплений

Дополнительная услуга появится в течение 10 дней у «Отбасы банка».



Казахстанцам предоставят право отозвать или откорректировать свою заявку на изъятие пенсионных накоплений, если они передумают забирать свои деньги или захотят изменить причину назначения, передает Liter.kz.



«Сейчас мы дорабатываем наш портал с учетом замечаний клиентов. Первое, достаточно редко встречающаяся, но очень настойчивая просьба дать возможность редактировать цель заявки. То есть в начале человек подал заявку на погашение займа, а теперь решил, что он хочет приобрести новую квартиру в ипотеку. В течение одной недели такая возможность у заявителя появится, когда он сможет отредактировать заявку», — рассказала 2 февраля на брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.



Вторая просьба от граждан состояла в том, чтобы дать возможность аннулировать заявку. По словам Ибрагимовой, многие граждане пишут в социальных сетях, что просто хотели проверить – действительно ли возможно взять деньги из ЕНПФ, но пока использовать эти средства не планируют.



Другое предложение — дать возможность к заявке, которая уже отправлена, например, на погашение займа, дополнительно прикрепить родственника, чтобы совместно использовать накопления.



Все три возможности в «Отбасы банке» сейчас дорабатывают и планируют запустить дополнительные сервисы в течение 10 дней.