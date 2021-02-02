ФСИН попросила посадить Навального на 3,5 года

УФСИН в суде просит заменить Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условное наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии. Об этом во вторник, 2 февраля, из Мосгорсуда сообщает корреспондент «Ленты.ру».



Ранее в Мосгорсуде представитель ФСИН заявил, что Навальный допустил 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.



Сам Навальный во время заседания в Мосгорсуде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», — ответил он на соответствующий вопрос судьи. Своим фактическим местом проживания он назвал СИЗО №1.



Суд отказал защите Навального в допуске телеоператоров на заседание. Против съемки выступили представители прокуратуры и ФСИН.



В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве и легализацию средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком сначала на пять, потом на шесть лет. Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение.