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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ФСИН попросила посадить Навального на 3,5 года

Просмотров:307 Опубликовано: Сегодня, 15:03
ФСИН попросила посадить Навального на 3,5 года
Кадр: Telegram-канал BAZA
УФСИН в суде просит заменить Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условное наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии. Об этом во вторник, 2 февраля, из Мосгорсуда сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее в Мосгорсуде представитель ФСИН заявил, что Навальный допустил 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.

Сам Навальный во время заседания в Мосгорсуде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», — ответил он на соответствующий вопрос судьи. Своим фактическим местом проживания он назвал СИЗО №1.

Суд отказал защите Навального в допуске телеоператоров на заседание. Против съемки выступили представители прокуратуры и ФСИН.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве и легализацию средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком сначала на пять, потом на шесть лет. Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 17:18
Торжество беззакония,докатились,человека судят за то, что он выводит на чистую воду коррупционеров.
 
 

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