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Полёт в космос на корабле Илона Маска стоит от 10 долларов

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 16:24
Полёт в космос на корабле Илона Маска стоит от 10 долларов
Фото:spacex.com
Компания Илона Маска SpaceX планирует до конца 2021 года отправить в космос четырех туристов, уже объявлен их набор. Полететь в космос на корабле Илона Маска туристы смогут за пожертвование в размере от 10 долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

На сайте SpaceX говорится, что миссия Илона Маска получила название Inspiration4 и спонсируется основателем компании Shift4 Payments Джаредом Исаакманом. Исаакман, 37-летний бизнесмен, крупнейший игрок в сфере обработки платежей в США, увлеченный летчик и участник многочисленных авиашоу, будет командиром первого полностью туристического экипажа на орбите. Он оплатит места трех других астронавтов в экипаже.

Стать членом экипажа корабля Илона Маска можно, сделав пожертвование для детской онкологической больницы, спонсором которой является предстоящий полет. Подать заявку на отбор можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере 10 долларов, пожертвование идет на помощь больным раком детям.

Как сообщают организаторы, более крупный взнос повышает ваши шансы к отбору, а также дает возможность получить памятные сувениры. Имена космических туристов объявят в течение месяца. Все подготовка к полету будет вестись компанией SpaceX.

SpaceX по контракту с НАСА создала пилотируемый корабль Crew Dragon, к настоящему времени он совершил два пилотируемых полета на МКС.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 17:16
Это как Актау- Атырау слетать на Флайарыстане,
 
 

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