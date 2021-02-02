Полёт в космос на корабле Илона Маска стоит от 10 долларов

Компания Илона Маска SpaceX планирует до конца 2021 года отправить в космос четырех туристов, уже объявлен их набор. Полететь в космос на корабле Илона Маска туристы смогут за пожертвование в размере от 10 долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
На сайте SpaceX говорится, что миссия Илона Маска получила название Inspiration4 и спонсируется основателем компании Shift4 Payments Джаредом Исаакманом. Исаакман, 37-летний бизнесмен, крупнейший игрок в сфере обработки платежей в США, увлеченный летчик и участник многочисленных авиашоу, будет командиром первого полностью туристического экипажа на орбите. Он оплатит места трех других астронавтов в экипаже.
Стать членом экипажа корабля Илона Маска можно, сделав пожертвование для детской онкологической больницы, спонсором которой является предстоящий полет. Подать заявку на отбор можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере 10 долларов, пожертвование идет на помощь больным раком детям.
Как сообщают организаторы, более крупный взнос повышает ваши шансы к отбору, а также дает возможность получить памятные сувениры. Имена космических туристов объявят в течение месяца. Все подготовка к полету будет вестись компанией SpaceX.
SpaceX по контракту с НАСА создала пилотируемый корабль Crew Dragon, к настоящему времени он совершил два пилотируемых полета на МКС.
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