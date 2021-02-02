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В Казахстане вводят ограничения для автобусов старше 10 лет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:35
В Казахстане вводят ограничения для автобусов старше 10 лет
Фото: kstnews.kz
Скоро нерадивые перевозчики перестанут использовать опасный транспорт.

1 февраля 2021 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам дорожного движения». Он подразумевает, в частиности, ограничения на регистрацию автобусов старше 10 лет. Что за ограничения, передает Liter.kz.

О безопасности перевозок пассажиров в общественном транспорте говорят с 2019 года. К примеру, 28 марта 2019 года сенаторы обратились к премьер-министру с запросом по поводу обеспечения безопасности, усиления контроля за предпринимателями, которые занимаются техническим и медицинским осмотром транспорта и работников системы пассажирского транспорта.

Так, в 2018-2019 годах депутаты проверили 152 оператора технического осмотра, выявили 724 нарушения. В отношении операторов техосмотра составили 193 административных дела на сумму три млн 849 тысяч тенге. Тогда исключили из реестра 88 операторов.

25 января 2021 года в МВД признали проблему использования старых автобусов в населенных пунктах.

«Один из факторов, определяющий уровень безопасности на дорогах, – это техническое состояние автотранспорта. Сейчас каждый третий автобус (30%, или 25 823 из 84 703 единиц) в стране эксплуатируется уже свыше 20 лет», — пояснил на брифинге 25 января заместитель председателя КАП МВД РК Серик Тусупов.

За год, как сообщили в полиции. по вине водителей автобусов допущено 321 ДТП (-41%, с 543), 29 человек погибли (-64%, с 81) и 445 получили ранения (-53,1%, с 949).

«Большая часть старых автобусов находится во владении физических лиц (71%, или 18 346). Они эксплуатируются на нерегулярных маршрутах, и многие переоборудованы с нарушением норм безопасности. Ежегодно сотрудники полиции выявляют порядка 500-700 фактов эксплуатации переоборудованных автобусов, используемых для нерегулярных перевозок», — добавил Серик Тусупов.

Учитывая, что безопасность пассажиров в приоритете у государства, было решено внести изменения в законодательные акты, регулирующие дорожное движение.

Для усиления безопасности дорожного движения, к примеру, в законе предусматривается введение ограничения по сроку эксплуатации автобусов — запрет первичной регистрации для автобусов возрастом более 10 лет. Данную норму введут в действие 1 января 2022 года.

После того, как закон был обнародован, по инициативе полиции Алматы прошла онлайн-встреча с руководителями предприятий-перевозчиков.

Главное требование полицейских – неукоснительное соблюдение ПДД водителями общественного транспорта.

«Им доверены жизни людей, их безопасность. А в условиях самого крупного мегаполиса это двойне актуально. К сожалению, в практике не единичны случаи ДТП, еще и со смертельным исходом. Настоятельно рекомендуем руководителям автопредприятий обратить особое внимание к подбору кадров. За рулем общественного транспорта в нашем понимании должны находиться опытные, законопослушные, культурные и сдержанные водители, кстати, исполняющие свой долг добросовестно — по зову сердца, а не по принципу “лишь бы день прошел”. Как бы банально это не звучало, следует еще раз напомнить истину о том, что дорога не прощает ошибок», – рассказал начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматы Манап Саттаров.

Участник совещания обсудили уровень аварийности в городе, в целом, дисциплину водителей автобусов и другое. Данные вопросы остаются актуальными для Казахстана уже долго время: 12 января 2021 года в одном из автобусов Алматы произошло задымление и, по словам очевидцев, транспортное средство даже загорелось. Как это произошло, можно прочитать здесь.

24 ноября 2020 года в Петропавловске пассажирский автобус сгорел дотла. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.


Источник: liter.kz
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