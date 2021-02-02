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Врачи рассказали, кому не поможет вакцина от коронавируса

Просмотров:1189 Опубликовано: Сегодня, 18:22
Врачи рассказали, кому не поможет вакцина от коронавируса
Фото: iz.ru
При некоторых обстоятельствах эффекта от вакцины не будет.

Британские иммунологи рассказали, что вакцина от коронавируса не даст максимального эффекта людям, у которых ослабленный иммунитет, пишут «Кубанские новости».

Сейчас в мире постепенно начинается процесс массовой вакцинации, но прививка подойдет не всем, считают в Объединенном комитете Великобритании по вакцинации и иммунизации. Большинству людей она принесет пользу, но не людям с ослабленным иммунитетом.

Ведь прививки предназначены для создания иммунного ответа организма и заставляют его производить антитела и Т-клетки, но у людей со слабым иммунитетом организм не сможет их вырабатывать. Поэтому есть риск, что у таких людей не появится иммунитет.

По данным британских ученых, в мире около шести миллионов людей с ослабленным иммунитетом:

люди, перенесшие операции по пересадке органов;
пациенты с онкологическими заболеваниями;
больные СПИДом.

Для них есть другое решение — ввод моноклональных антител, которые помогут иммунитету. Их вводят прямо в вену, и сейчас в нескольких странах проходят соответствующие клинические испытания.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:26
Здорово! Вакцина помогает только имеющим иммунитет.
Да у кого он есть и вакцина не нужна. umnik
 
 

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