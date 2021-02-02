Врачи рассказали, кому не поможет вакцина от коронавируса

При некоторых обстоятельствах эффекта от вакцины не будет.



Британские иммунологи рассказали, что вакцина от коронавируса не даст максимального эффекта людям, у которых ослабленный иммунитет, пишут «Кубанские новости».



Сейчас в мире постепенно начинается процесс массовой вакцинации, но прививка подойдет не всем, считают в Объединенном комитете Великобритании по вакцинации и иммунизации. Большинству людей она принесет пользу, но не людям с ослабленным иммунитетом.



Ведь прививки предназначены для создания иммунного ответа организма и заставляют его производить антитела и Т-клетки, но у людей со слабым иммунитетом организм не сможет их вырабатывать. Поэтому есть риск, что у таких людей не появится иммунитет.



По данным британских ученых, в мире около шести миллионов людей с ослабленным иммунитетом:



люди, перенесшие операции по пересадке органов;

пациенты с онкологическими заболеваниями;

больные СПИДом.



Для них есть другое решение — ввод моноклональных антител, которые помогут иммунитету. Их вводят прямо в вену, и сейчас в нескольких странах проходят соответствующие клинические испытания.