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Семь пожилых людей умерли после получения вакцины, которую собирается закупать Казахстан

Просмотров:289 Опубликовано: Сегодня, 20:21
Семь пожилых людей умерли после получения вакцины, которую собирается закупать Казахстан
Фото из открытых источников
В испанском доме престарелых случилась вспышка коронавируса после вакцинации.

В Лагартере (Испания) случилась вспышка коронавируса — заразились все 78 пожилых обитателей дома престарелых, передает Livetube.

Кроме того, не обошлось и без летальных случаев — умерли семь человек, четверых госпитализировали.

Вспышка произошла после того, как их привили вакциной американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Отмечается, что в этом доме престарелых раньше не было случаев коронавируса.

Несмотря на вспышку заболевания, вакцинацию не приостановят- она продолжится 3 февраля 2021 года.

В Казахстане добровольная вакцинация от коронавируса началась 1 февраля 2021 года.

В ответе на запрос Liter.kz в Министерстве здравоохранения заявили, что помимо казахстанской и российской вакцины (на данный момент используются только эти препараты), в стране рассматривается использование следующих вакцин:

1) Оксфордская вакцина компании «AstraZeneca» (Великобритания) — у испытавших ее на себе нашли «необъяснимые расстройства»
2) Вакцина компании «Sinovac Biotech» (Китай);
4) Вакцина компаний «Мoderna», «Pfizer» и «BioNTech» (США, Германия).


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • 618965450
 Космос (Посетители) Сегодня, 20:57
Кто от короновируса сам уберегся, того решили "вакцинами" добить...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Космос
  • Сергей Владимиров
  • arelav_74
 Cain_77 (Посетители) Сегодня, 20:50
Ф топку пендосов. Заговор империалистов
 
 

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