Семь пожилых людей умерли после получения вакцины, которую собирается закупать Казахстан

В испанском доме престарелых случилась вспышка коронавируса после вакцинации.



В Лагартере (Испания) случилась вспышка коронавируса — заразились все 78 пожилых обитателей дома престарелых, передает Livetube.



Кроме того, не обошлось и без летальных случаев — умерли семь человек, четверых госпитализировали.



Вспышка произошла после того, как их привили вакциной американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.



Отмечается, что в этом доме престарелых раньше не было случаев коронавируса.



Несмотря на вспышку заболевания, вакцинацию не приостановят- она продолжится 3 февраля 2021 года.



В Казахстане добровольная вакцинация от коронавируса началась 1 февраля 2021 года.



В ответе на запрос Liter.kz в Министерстве здравоохранения заявили, что помимо казахстанской и российской вакцины (на данный момент используются только эти препараты), в стране рассматривается использование следующих вакцин:



1) Оксфордская вакцина компании «AstraZeneca» (Великобритания) — у испытавших ее на себе нашли «необъяснимые расстройства»

2) Вакцина компании «Sinovac Biotech» (Китай);

4) Вакцина компаний «Мoderna», «Pfizer» и «BioNTech» (США, Германия).