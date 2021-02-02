Семь пожилых людей умерли после получения вакцины, которую собирается закупать Казахстан

В испанском доме престарелых случилась вспышка коронавируса после вакцинации.
В Лагартере (Испания) случилась вспышка коронавируса — заразились все 78 пожилых обитателей дома престарелых, передает Livetube.
Кроме того, не обошлось и без летальных случаев — умерли семь человек, четверых госпитализировали.
Вспышка произошла после того, как их привили вакциной американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
Отмечается, что в этом доме престарелых раньше не было случаев коронавируса.
Несмотря на вспышку заболевания, вакцинацию не приостановят- она продолжится 3 февраля 2021 года.
В Казахстане добровольная вакцинация от коронавируса началась 1 февраля 2021 года.
В ответе на запрос Liter.kz в Министерстве здравоохранения заявили, что помимо казахстанской и российской вакцины (на данный момент используются только эти препараты), в стране рассматривается использование следующих вакцин:
1) Оксфордская вакцина компании «AstraZeneca» (Великобритания) — у испытавших ее на себе нашли «необъяснимые расстройства» 2) Вакцина компании «Sinovac Biotech» (Китай); 4) Вакцина компаний «Мoderna», «Pfizer» и «BioNTech» (США, Германия).
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