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Вузы начали выдавать дипломы собственного образца: как защититься от подделок

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:07
Вузы начали выдавать дипломы собственного образца: как защититься от подделок
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов
Подделка дипломов собственного образца считается подделкой официальных документов. За это предусмотрена ответственность по статье 385 Уголовного кодекса

С 2021 года вузам разрешили выдавать дипломы собственного образца. Вице-министр образования и науки Мирас Дауленов рассказал, что это даст и как защититься от подделок.

Диплом могут проверить в любое время

Дипломы собственного образца должны соответствовать минимальным требованиям министерства. В дипломах должен быть указан вуз, наименование образовательной программы, данные выпускника, форма обучения, должна быть подпись ректора, который несет персональную ответственность за выданный диплом.

Также в каждом дипломе будет уникальный идентификационный номер, сгенерированный Минобразования. Каждый такой номер сохраняется в НОБД (Национальная образовательная база данных) и привязывается к конкретному студенту. Это позволит в любое время проверить подлинность диплома. Совпадение номеров дипломов и их изменение исключается. Безопасность данных обеспечит применение технологии блокчейн и шифрование сведений.

"Привязка дипломов собственного образца к НОБД позволит проверить, учился ли выпускник в вузе, на какой образовательной программе, когда защитил дипломную работу и когда получил диплом. Это нужно для борьбы с "продажей дипломов", в случае если бланки дипломов станут доступны третьим лицам", – подчеркнул вице-министр.

Помимо этого, каждый диплом должен содержать защитные знаки. Это прямое требование закона "Об образовании".

За подделку дипломов грозит уголовная ответственность

Выдача вузом диплома человеку, который не учился в этом вузе, не завершил образовательную программу, будет основанием для лишения лицензии и отзыва аккредитации.

Подделка дипломов собственного образца считается подделкой официальных документов. За такое деяние предусмотрена ответственность по статье 385 Уголовного кодекса. Данное деяние наказывается штрафом в размере до 2 000 месячных расчетных показателей (более 5,8 миллиона тенге, или около 14 тысяч долларов) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до двух лет.

Что принесет самостоятельность вузов

В 2018 году принят закон, расширяющий академическую и управленческую самостоятельность вузов. Этот закон дал возможность вузам разрабатывать собственные образовательные программы, формулировать результаты обучения, определять нагрузку студентов. По мнению Дауленова, выбранный путь по расширению академической самостоятельности вузов - правильный и обоснованный.

"Раньше для открытия вузом новой образовательной программы требовалось обращение в Минобразования, прохождение многочисленных экспертиз, это занимало в среднем два года. За этот период сама образовательная программа переставала быть актуальной, так как рынок труда быстро меняется, работодатели постоянно ищут таланты с новыми компетенциями. Теперь же вуз сам разрабатывает программу и вносит ее в Реестр образовательных программ МОН. Сегодня там более девяти тысяч образовательных программ вузов", - написал вице-министр в Facebook.

Вузы будут нести ответственность за диплом

В Минобразования отметили, что с расширением академической самостоятельности нужно повышать ответственность вузов за выдаваемый диплом. Если вуз сам разрабатывает образовательную программу, то он должен отвечать за качество подготовки специалиста и за документ, подтверждающий такое качество.

"Требовать от вузов такой ответственности при дипломах государственного образца невозможно, так как ссылка на "МОН" в дипломе дает неверное восприятие о том, кто готовил специалиста, и кто в конечном итоге отвечает за качество его знаний и навыков", - сказал Мирас Дауленов.

Диплом должны признавать работодатели

Вице-министр уверен, что "шаблонные" подходы в высшем образовании не просто вредят, они не дают возможности показать преимущество каждого вуза и не создают конкуренцию.

Сейчас, по словам Дауленова, конкуренция качества образования набирает свои обороты. Студенты хотят учиться в тех вузах, которые предоставляют качественное образование. Для этого вузы проходят аккредитацию, получают сертификацию работодателей на образовательные программы.

"Вполне обоснованно, что вузы хотят отойти от единого шаблона и делать в дипломах ссылки на аккредитацию и сертификацию, прежде всего, для того, чтобы диплом признавался работодателями", - пишет он.

Работодателям нужны реальные знания

Кроме того, дипломы собственного образца дают работодателям возможность оценивать качество подготовки специалиста. Заветная бумажка с надписями мелкого шрифта с шифром специальности и подписью членов ГАК - уже не залог трудоустройства.

"Нужно доказывать своими знаниями и навыками соответствие ожиданиям работодателей, которые хотят видеть весь спектр компетенций кандидата в дипломе, а не в шаблоне", - сказал Мирас Дауленов.


Источник: sputnik.kz
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