В Египте обнаружены мумии с золотыми языками

Министерство по делам древностей Египта сообщило о находке мумий возрастом в две тысячи лет, во рту у которых находились золотые языки.
Мумии были обнаружены международной командой археологов из Египта и Доминиканской Республики при раскопках 16 каменных гробниц в александрийском храме Тапосирис Магна, который был популярным местом захоронений в греческий и римский периоды.
Сами мумии практически не сохранились, однако во рту у некоторых из них были обнаружены амулеты из золотой фольги в форме языков. Древние египтяне полагали, что это помогало мертвым предстать перед судом владыки загробного царства, бога Осириса.
По словам руководителя раскопок, археолога университета Санто-Доминго Катлин Мартинес, позолоченные изображдения Осириса были обнаружены на штукатурке, которой была частично покрыта одна из мумий. Такая штукатурка делалась из слоев льна, пропитанных клеем и покрытых гипсом.
Мартинес рассказала также, что оштукатуренную голову второй мумии украшали золоченые изображения короны, рогов и кобры. На груди было нарисовано ожерелье с кулоном в виде головы сокола - символа бога неба и солнца Гора.
Как говорит представитель министерства по делам древностей в Александрии Халед Або Эль-Хамд, в ходе археологических раскопок в Тапосирис-Магна была также обнаружена женская погребальная маска, восемь листков от золотого венца и 8 мраморных масок греческого и римского периодов.
Ранее в храме уже находили монеты с изображением царицы Клеопатры VII. Это была последняя царица из греческой династии Птолемеев, правившая Египтом с 51-го по 30-й годы до н.э. После ее смерти Египет перешел под римское правление.
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