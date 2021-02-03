На обучение депутатов из бюджета потратят 647 млн тенге

Депутатов маслихатов планируют наделить новыми полномочиями, но для этого их надо обучить. 647 млн планируется потратить на повышение квалификации чиновников, передает ИА «NewTimes.kz».



Так, мажилис рассмотрел поправки законопроекта «по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней».



Законопроектом предусматривается:



передача дополнительных видов налогов и платежей городам районного значения, селам, поселкам, сельским округам;

создание резерва сельского бюджета в размере не более 10% от объема собственных поступлений;

упрощение бюджетных процедур;

расширение полномочий местных представительных органов;

наделение дополнительными правами и обязанностями депутатов маслихатов и повышение правового статуса секретарей маслихатов.

Депутат Айгуль Нуркина обратилась к министру национальной экономики Асету Иргалиеву с вопросом о механизме «права на подготовку и переподготовку и квалификацию» депутатов, на что государство выделило почти 647 млн тенге.



«Теперь депутаты маслихатов будут иметь право на подготовку и переподготовку и повышение квалификации за счет средств соответствующего бюджета. По данным уполномоченного органа, на эти цели будет выделено почти 647 млн тенге. Вместе с тем в законопроекте нет четкого механизма, как будет реализовываться данная норма. Например, как, кем, где, в каком формате, с какой периодичностью? Как на практике будет реализовываться данная норма?» – спросила депутат на пленарном заседании палаты.



По ее словам, депутаты поднимают вопрос о целесообразности проведения подготовки и переподготовки, а также отметили необходимость проводить только повышения квалификации.



Министр ответил, что их ведомство хочет поддержать позицию депутатов, а в целом нормы предполагают обучение раз в пять лет в течение первых двух лет. Предполагается, что обучение будет проходить в филиалах академии госуправления длительностью 40 академчасов.



Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин уточнил, для чего прописывали данные нормы.



«Что такое подготовка и переподготовка? Что такое повышение квалификации, это понятно. Заново дипломы будете выдавать? Деньги заложили. 647 миллионов», – спросил Нигматулин.



Иргалиев ответил, что уточняющая норма связана с переквалификациями.



«Она более правильная, потому что изначально мы так и планировали», – пытался объяснить министр.



Однако Нурлана Нигматулина его ответ не удовлетворил, и он снова спросил: «Что такое подготовка и переподготовка?».



«В третий раз спрашиваю. Академическая программа, получение знаний... Потом что, дипломы? Это любимая манера молодых, за год по пять дипломов получают и сюда переписали и не поняли, что сделали. Повышение квалификации – это понятно, нужно подходить системно. Не нужно сводить такую важную процедуру, как повышение квалификации, к недельному сбору депутатов на базе какого-либо санатория. Что делается на практике... Потом приглашают одного-двух лекторов и считают, что повысили квалификацию. Это не повышение. Поэтому депутаты настояли и полностью переписали эти статьи, убрали эти непонятные «переподготовка, подготовка», затем с выдачей дипломов, сертификатов. Что попало там. Если повышение квалификации, то она должна проходить в первые два года», – высказался Нигматулин.



Также он дополнил, что после избрания депутатов маслихата им передаются полномочия и теперь их нужно обучить данным нормам и рассказать о том, что им придется делать.



«Какие виды налогов, как они должны их тратить. Это нужно сделать в первый год. Самое главное – эти курсы должны проходить в организациях при президенте и филиалах. Больше нигде, никаких санаториев и сборищ. Я думаю, что вам нужно согласиться с мнением депутатов. Вам переписали почти две главы. Другого пути нет», – добавил спикер мажилиса.