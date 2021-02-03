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Главного редактора «Уральской недели» полиция забрала прямо из «пробки» по дороге в Атырау

Просмотров:599 Опубликовано: Сегодня, 12:46
Главного редактора «Уральской недели» полиция забрала прямо из «пробки» по дороге в Атырау
Главный редактор «УН» Лукпан Ахмедьяров. Фото из архива «УН»
Сразу после этого трассу открыли.

Лукпан Ахмедьяров, главный редактор «Уральской недели», был задержан полицией и сейчас доставляется в Абайский отдел полиции. Микроавтобус с полицейскими приехал за ним в очередь из автомобилей на Атырауской трассе, где сегодня полиция не пропускала водителей из-за якобы погодных условий. После задержания главреда «УН», полицейские начали пропускать автомобили на трассу.

О задержании Лукпана Ахмедьярова сообщил Рауль Упоров, заместитель главного редактора «УН». Он следовал вместе с Лукпаном в Атырау, где они планировали снять освобождение из тюрьмы Макса Бокаева, политического активиста.

— Мы стояли в пробке неподалёку от Кушума, пока из города до нас не добралась полиция и не вручила повестку Лукпану. Из-за этого сотни машин стояли и ждали выезда на трассу. Это жуткая глупость со стороны правоохранительных органов, и нарушение всех конституционных прав не только Лукпана Ахмедьярова, у которого повестка в полицию была перенесена на 5 февраля. Нарушены конституционные всех граждан, которых незаконно удерживали в очереди на трассе, не имея для этого никаких разрешений, — сообщил Рауль Упоров по телефонному разговору.

По его словам, после задержания главреда «УН», полиция сразу начала пропускать водителей на трассу.

Своё задержание прокомментировал и сам Лукпан Ахмедьяров, которого на данный момент везут в отдел полиции.

— Меня забрали. Я мог бы там, конечно, дальше стоять, но они держали под сотню машин на кушумском посту, только лишь для того, чтобы вот это задержание провернуть. Приехал микроавтобус с полицейскими, подошёл один из них, сказал: «Вот, есть постановление о принудительном доставлении тебя». Причём это постановление выписал тот же самый следователь, который вчера мне выдал повестку на 5 февраля! И он сейчас говорит, мол я не явился, поэтому меня доставляют. Главное, он вчера меня видел, и тут же говорит, что нужно меня принудительно доставить. Меня сейчас везут в Абайский отдел полиции, будут допрашивать как свидетеля с правом на защиту по тому же делу, — рассказал Лукпан Ахмедьяров.

Напомним, главного редактора издания «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова хотят привлечь к уголовной ответственности за статью о незаконном распределении земли в Уральске. В субботу он уже побывал на допросе, а вчера ему выписали повестку на 2 февраля, но позже следователь изменил её на 5 число. Сегодня следователь решил доставить главреда в отдел полиции по старой повестке на 2 февраля.

К слову, часом ранее полиция объясняла недопуск водителей на трассы плохими погодными условиями, несмотря на то, что ДЧС уже открыли дороги республиканского назначения.




Источник: uralskweek.kz
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Комментарии ( 4 )

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касым (Посетители) Сегодня, 13:50
Такими служителями стражи порядка врагов не надо для Казахстана
 
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Adai79 (Посетители) Сегодня, 13:36
Клоуны без цирка bazar beer2
 
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Нурекен (Посетители) Сегодня, 13:19
Настоящие придурки.
 
-1
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Empro (Посетители) Сегодня, 12:50
Вот и доказательство, схожести наших стран с Россией, менталитетом и т.д.
 
 

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