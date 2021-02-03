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Тихановская не хочет по примеру Навального отправиться в тюрьму

Просмотров:583 Опубликовано: Сегодня, 14:05
Тихановская не хочет по примеру Навального отправиться в тюрьму
Фото: ria.ru
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что необходимо дважды подумать, прежде чем вернуться на родину, сообщает zakon.kz.

По ее словам, российский блогер Алексей Навальный, который вернулся в Россию, зная, что его арестуют и она - находятся в разных ситуациях.

Навальный — уже политик, и он занимается этим не один год. Я оказалась в этом положении волею судьбы. Я не планировала стать президентом. И во-вторых, я чувствую ответственность за детей. Потому что мой муж в тюрьме. А одному из детей нужен особый уход. И мне нужно дважды подумать, прежде чем принимать решение о возвращении в Беларусь, — сказала она.
Как отмечает eadaily.com, при этом Тихановская заметила, что думала о возвращении домой.

Я думаю об этом. Но в Беларуси нет закона, и в Беларуси уже много политических заключенных, многие задержаны. Даже если я вернусь и меня посадят в тюрьму, на кого-то это повлияет — люди, безусловно, отреагируют. Но я уверена, что смогу сделать намного больше, чем если просто стану очередной жертвой и окажусь в тюрьме, — заявила Тихановская.
В Беларуси 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко. Занявшая второе место Светлана Тихановская бежала в Литву. По словам экс-кандидата в президенты, она была вынуждена покинуть страну из-за давления белорусских властей.

Позже она заявила, что вернется в Беларусь, когда поймет, что ее семья и она будут на родине в безопасности. В настоящее время в отношении Тихановской возбужден ряд уголовных дел, связанных с попыткой организации в республике переворота.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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vaterloo (Посетители) Сегодня, 17:42
Глядя на Навального и Тихановскую закрадывается мысль, Как же был прав Иосиф Виссарионович!
 
 

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