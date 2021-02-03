МВД запустило в Казахстане систему «Кнопка SOS»

Скоро она заработает в Алматы, Шымкенте, Нур-Султане и Туркестане.
В Казахстане в тестовом режиме заработала система «Кнопка SOS». Она предназначена для обращений, когда под рукой нет других средств связи. Об этом в Нур-Султане на брифинге рассказал заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов, передает МИА «Казинформ».
\«На трассе по дороге в поселок Талапкер работает пока в тестовом режиме одно устройство. Сейчас в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Туркестан будут установлены эти устройства. Они будут находиться в парках, в безлюдных местах, возле скоплений людей, где граждане могут, если у них разрядился телефон или еще что, нажать на эту кнопку», — сказал Сарсенов.
Сообщение приходит в ближайший Центр оперативного управления — звук и видео. Местоположение отражено на картах ЦОУ.
«Сотрудник при необходимости, если действительно гражданин нуждается в помощи, направит туда патрульную машину или пеший наряд полиции», – добавил замглавы МВД.
Проект, отметил Сарсенов, реализуется по государственно-частному партнерству — задействованы несколько компаний.
Ранее в МВД сообщили о создании мобильного приложения «102». Его запустили 1 февраля 2021 года. Теперь с его помощью можно будет сообщать о преступлениях и нарушениях — система действует как обычный дозвон в полицию. В этой программе можно будет отправлять фото и видео с места происшествия.
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