Между некоторыми городами Казахстана и курортом в ОАЭ запустят авиарейсы

Авиакомпания SCAT запускает прямые рейсы из восьми городов Казахстана в Рас-эль-Хайм c 5 марта 2021 года. Это стало возможным, благодаря соглашению между компанией SCAT и Управлением по развитию туризма Рас-эль-Хаймы (RAKTDA), передает Tengritravel.kz со ссылкой на Gulf Bussines.
Прямые рейсы будут отправляться из Нур-Султана, Алматы, Актобе, Актау, Атырау, Уральска, Караганды и Шымкента на самолетах Boeing 737-700 NG. Прибывшим туристам из Казахстана, как и всем иностранным посетителям, в Рас-эль-Хайме будут предоставляться бесплатные ПЦР-тесты.
"Наше сотрудничество с Управлением по развитию туризма Рас-эль-Хаймы позволит гражданам Казахстана получить отличный сервис и возможность путешествовать в Рас-эль-Хайму", - рассказал вице-президент авиакомпании SCAT Владимир Сытник.
В свою очередь, глава RAKTDA Раки Филлипс подчеркнул, что соглашение с казахстанским авиаперевозчиком станет первым шагом на пути к долгосрочному сотрудничеству.
"Наше сотрудничество с авиакомпанией SCAT - важный шаг для развития туризма Рас-аль-Хайма. Тем более сейчас, когда индустрия находится в "новой реальности" из-за пандемии", - сказал глава RAKTDA.
Как отмечает издание, Казахстан является одним из главных поставщиков туристов в эмират и входит в пятерку крупнейших рынков въездного туризма Рас-аль-Хайма за последние несколько лет.
Напомним, что именно Рас-эль-Хайма стал первым эмиратом, где туристам начали проводить ПЦР-тест бесплатно. В разгар пандемии коронавируса Рас-эль-Хайма стал первым городом в мире, который получил сертификат безопасности организации Bureau Veritas, специализирующейся в области тестирования и инспекции. Помимо этого, Рас-эль-Хайма стала первым городом в Эмиратах, получившим печать Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) Safe Travels Stamp.
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