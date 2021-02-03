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Казахстанцы берут онлайн-займы, чтобы дожить до зарплаты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:08
Казахстанцы берут онлайн-займы, чтобы дожить до зарплаты
Фото: pixabay.com
Еще один популярный вариант - на лечение.

Большинство казахстанцев, которые просят кредиты в формате онлайн, берут займы до зарплаты или на лечение, передает Liter.kz.

В исследовании холдинга Robocash Group приняли участие более двух тысяч казахстанцев в возрасте от 20 до 70 лет. Порядка 31,5% опрошенных брали онлайн-займы, чтобы не остаться без денег, пока ждут зарплату или соцвыплату. Еще 17,9% респондентов брали кредиты на лечение, а у 14,2% клиентов возникали непредвиденные обстоятельства.

«Еще 12,4% клиентов нуждались в микрокредитах, чтобы внести обязательные платежи — такие как оплата учебы, коммунальных услуг, проезда, связи, пребывания ребенка в детском саду и прочее. Займы на поддержание бизнеса приходилось брать 9,2% респондентам, на ремонт машины или квартиры – 3,4%, а 3% опрошенных приходилось обращаться в МФО, чтобы оплатить аренду жилья. Чуть менее популярными целями микрокредита является покупка продуктов, доля получателей таких займов – 2,5%, и выплата долгов – на это получают деньги 2,4% заемщиков», – заявили в холдинге.

Исследователи добавили, что казахстанцам не чужды в кризис траты на праздники – 2,2% респондентов указали, что брали деньги на покупку подарков для близких. Реже всего казахстанцы берут деньги на приобретение техники: с начала 2021 года потратились на такую покупку брали кредиты всего 1,5% заемщиков.


Источник: liter.kz
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