Казахстанцы берут онлайн-займы, чтобы дожить до зарплаты

Еще один популярный вариант - на лечение.



Большинство казахстанцев, которые просят кредиты в формате онлайн, берут займы до зарплаты или на лечение, передает Liter.kz.



В исследовании холдинга Robocash Group приняли участие более двух тысяч казахстанцев в возрасте от 20 до 70 лет. Порядка 31,5% опрошенных брали онлайн-займы, чтобы не остаться без денег, пока ждут зарплату или соцвыплату. Еще 17,9% респондентов брали кредиты на лечение, а у 14,2% клиентов возникали непредвиденные обстоятельства.



«Еще 12,4% клиентов нуждались в микрокредитах, чтобы внести обязательные платежи — такие как оплата учебы, коммунальных услуг, проезда, связи, пребывания ребенка в детском саду и прочее. Займы на поддержание бизнеса приходилось брать 9,2% респондентам, на ремонт машины или квартиры – 3,4%, а 3% опрошенных приходилось обращаться в МФО, чтобы оплатить аренду жилья. Чуть менее популярными целями микрокредита является покупка продуктов, доля получателей таких займов – 2,5%, и выплата долгов – на это получают деньги 2,4% заемщиков», – заявили в холдинге.



Исследователи добавили, что казахстанцам не чужды в кризис траты на праздники – 2,2% респондентов указали, что брали деньги на покупку подарков для близких. Реже всего казахстанцы берут деньги на приобретение техники: с начала 2021 года потратились на такую покупку брали кредиты всего 1,5% заемщиков.