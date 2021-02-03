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Елбасы назвал угрозу Казахстану

Просмотров:1244 Опубликовано: Сегодня, 18:32
Елбасы назвал угрозу Казахстану
Фото: elbasy.kz
Состоялось заседание Совета Безопасности под председательством Нурсултана Назарбаева, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе заседания были рассмотрены основные подходы к Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы, а также Планы перевооружения Вооруженных сил и развития оборонно-промышленного комплекса.

Открывая заседание, Председатель Совета Безопасности подчеркнул, что сегодня Казахстан, наряду с другими странами, вступил в период качественных изменений среды безопасности.

Мы, как государство и единая нация, подошли к переломному этапу. Своеобразным водоразделом стала пандемия коронавирусной инфекции. Она окажет влияние на все предстоящее десятилетие. Уже сегодня происходит трансформация традиционных вызовов национальной безопасности, возникают новые ассиметричные и гибридные угрозы, - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость выработки новой архитектуры национальной безопасности Республики Казахстан и казахстанского общества в современных условиях.

Как бы не менялись экономические, технологические, социальные реалии и внешние условия, наши национальные интересы незыблемы. Это суверенитет Казахстана и территориальная целостность, единство и политическая стабильность, благополучие граждан и социальная справедливость. Стратегия национальной безопасности заключается в том, чтобы оберегать данные ценности, укреплять завоевания Независимости, 30-летие которой мы отмечаем в этом году, - сказал Первый Президент Казахстана.

В рамках обсуждения первого вопроса повестки заседания Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности А.Исекешев представил основные подходы новой Стратегии. Предлагаемые в ней меры основываются на современных методах управления рисками и исходят из неразрывной взаимосвязи нацбезопасности со сбалансированным социально-экономическим и общественно-политическим развитием.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на то, что готовность к противодействию угрозам биологической безопасности надолго останется в повестке, поскольку инфекционные и иные заболевания перешли в разряд глобальных вызовов. В этой связи была отмечена важность выработки эффективных мер по нейтрализации ключевых рисков в сфере биологической безопасности и безопасности общественного здравоохранения.

К здравоохранению теперь нужно относиться, как к базовому компоненту национальной безопасности и социальной стабильности. В условиях пандемии социально-экономические издержки неизбежны. В первую очередь, это сокращение доходов граждан, рост неравенства между регионами, отраслями, городом и селом. Нужно над этим целенаправленно работать. Важно комплексно поддерживать социально уязвимые группы населения, - сказал Председатель Совета Безопасности.

Отдельное внимание Нурсултан Назарбаев акцентировал на вопросах обеспечения экономической безопасности, кибербезопасности, информационной безопасности и особенно безопасности человеческого капитала.

Настоящая угроза – это не падение цен на минерально-сырьевые ресурсы, а риск снижения качества интеллектуального потенциала нации. Прежде всего, это касается образования. Здесь мы еще серьезно отстаем от развитых стран. Образование должно стать нашей национальной идеей на ближайшее десятилетие, - подчеркнул Елбасы.
Кроме того, Председатель Совбеза указал на значимость "классических" видов национальной безопасности – внешней и военной, где основные вызовы связаны с ростом конфронтации внешних игроков, возможностью формирования зоны нестабильности в Центральной Азии и вокруг нее.

По итогам обсуждения участники заседания одобрили концептуальные подходы к новой Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан.

В рамках обсуждения второго вопроса были рассмотрены аспекты строительства Вооруженных сил, призванные обеспечить надлежащую военную безопасность Республики Казахстан.

Елбасы акцентировал внимание на необходимости совершенствования Вооруженных сил с учетом внедрения новых технологий в военном деле и технологического прогресса в производстве вооружения и военной техники.

Концепция перевооружения Вооруженных сил и развития оборонной промышленности до 2030 года определяет долгосрочное видение по оснащению армии и отвечает новым технологическим вызовам. Отечественная оборонная промышленность является важной составляющей обороноспособности и ориентирована на потребности Вооруженных сил, - сказал Первый Президент Казахстана.

По итогам заседания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений, направленных на повышение уровня боеготовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, усилению сил территориальной обороны.


Источник: zakon.kz
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