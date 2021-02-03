Можно ли не носить маску после прививки от коронавируса

В Министерстве здравоохранения Казахстана пояснили, нужно ли не носить маску после вакцинации от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.
Чтобы создать условия для всеобщего послабления, снятию ограничительных мероприятий, нам необходимо понимать, что мы должны охватить вакцинацией не менее 50% населения. Это для того, чтобы у нас создался эффективный коллективный иммунитет. Поэтому эти меры будем рассматривать после проведения кампании по вакцинации, - сказал главный государственный санитарный врач - вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният пояснила, что после вакцинации маску носить нужно для того, чтобы не заболеть другими инфекционными заболеваниями.
После вакцинации антитела начинают вырабатываться через две недели и до 56 дней. После 56 дней вырабатывается уже стойкий иммунитет. Поэтому до введения второй дозы вакцины мы рекомендуем носить маски, чтобы не заразиться какой-то другой инфекцией. После двух месяцев введения вакцины человек имеет иммунитет, - пояснила она.
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