Тайцы притворяются мёртвыми, чтобы расслабиться

Жители Таиланда имитируют собственные похороны, чтобы расслабиться, передает New York Post.



В храм Ват Бангна Най на окраине Бангкока ежедневно приходят более ста человек, чтобы ощутить себя на собственных похоронах. Они берут букет и ложатся в гроб под пение монахов, потом их накрывают белой простыней.



Жители Таиланда верят, что подобный ритуал помогает избавиться от стресса, приумножить удачу и начать новую жизнь.



23-летняя Чонлатит Нимименвай решила обмануть судьбу. Гадалка сказала девушке, что ее жизнь в опасности, и та решила "умереть" по собственной воле, чтобы переродиться.



Для "проведения церемонии" необходимо заплатить 3,30 доллара (1 300 тенге) за цветы, свечи и одежду, которая являются частью церемонии.



Многие храмы в Таиланде проводят подобные церемонии. Один из тайских монахов, проводивший подобную церемонию, сказал, что ритуал важен для осмысления своей жизни.