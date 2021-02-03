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Тайцы притворяются мёртвыми, чтобы расслабиться

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 20:24
Тайцы притворяются мёртвыми, чтобы расслабиться
Фото из открытых источников
Жители Таиланда имитируют собственные похороны, чтобы расслабиться, передает New York Post.

В храм Ват Бангна Най на окраине Бангкока ежедневно приходят более ста человек, чтобы ощутить себя на собственных похоронах. Они берут букет и ложатся в гроб под пение монахов, потом их накрывают белой простыней.

Жители Таиланда верят, что подобный ритуал помогает избавиться от стресса, приумножить удачу и начать новую жизнь.

23-летняя Чонлатит Нимименвай решила обмануть судьбу. Гадалка сказала девушке, что ее жизнь в опасности, и та решила "умереть" по собственной воле, чтобы переродиться.

Для "проведения церемонии" необходимо заплатить 3,30 доллара (1 300 тенге) за цветы, свечи и одежду, которая являются частью церемонии.

Многие храмы в Таиланде проводят подобные церемонии. Один из тайских монахов, проводивший подобную церемонию, сказал, что ритуал важен для осмысления своей жизни.


Источник: baigenews.kz
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