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Задыхающуюся рыбу сняли на видео в реке в ЗКО

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:29
Задыхающуюся рыбу сняли на видео в реке в ЗКО
Кадры из видео
Авторы утверждают, что видео было снято на реке Деркул, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Читатели прислали в редакцию "МГ" видео, на котором видно, как огромное количество рыбы выплыло на поверхность воды. По словам автора ролика, действие происходит на реке Деркул в районе поселка Ветелки.

– Парни, смотрите сколько рыбы здесь. Рыба задыхается на Деркуле. Вот щука сидит, смотри сколько малька. Это все у нас на Деркуле, - комментирует видео мужской голос.

Руководитель отдела контроля Акжайыкской инспекции лесного хозяйства и животного мира Николай Разваров сообщил, что действительно такой факт имел место быть на территории района Байтерек.



– Водоем мелкий, это река Деркул, район поселка Зеленое и поселка Черноярово. Мы сейчас на месте и выполняем практическую работу, бурим лунки. Рыба не погибла, но рыба подходит к лункам, так как им не хватает воздуха. Поэтому мы вынуждены бурить лунки, чтобы им поступал воздух и рыба отдышалась, - рассказал Николай Разваров.

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Источник: mgorod.kz
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