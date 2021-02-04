Задыхающуюся рыбу сняли на видео в реке в ЗКО

Авторы утверждают, что видео было снято на реке Деркул, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Читатели прислали в редакцию "МГ" видео, на котором видно, как огромное количество рыбы выплыло на поверхность воды. По словам автора ролика, действие происходит на реке Деркул в районе поселка Ветелки.
– Парни, смотрите сколько рыбы здесь. Рыба задыхается на Деркуле. Вот щука сидит, смотри сколько малька. Это все у нас на Деркуле, - комментирует видео мужской голос.
Руководитель отдела контроля Акжайыкской инспекции лесного хозяйства и животного мира Николай Разваров сообщил, что действительно такой факт имел место быть на территории района Байтерек.
– Водоем мелкий, это река Деркул, район поселка Зеленое и поселка Черноярово. Мы сейчас на месте и выполняем практическую работу, бурим лунки. Рыба не погибла, но рыба подходит к лункам, так как им не хватает воздуха. Поэтому мы вынуждены бурить лунки, чтобы им поступал воздух и рыба отдышалась, - рассказал Николай Разваров.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.