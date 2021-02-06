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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Подросток перелетел в другую страну на шасси самолёта

Просмотров:403 Опубликовано: Сегодня, 09:34
Подросток перелетел в другую страну на шасси самолёта
Фото: pixabay.com
Его доставили в больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.

Подросток из Африки решил совершить перелет из британского аэропорта Станстед в нидерландский Бэк на шасси самолета, передает РЕН ТВ.

Юношу обнаружили сотрудники нидерландского аэропорта, после чего его незамедлительно доставили в больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.

Специалисты уверены, что молодому человеку невероятно повезло, так как попытки совершить перелет на нижней части шасси воздушного судна обычно заканчиваются смертью от переохлаждения либо же падением с самолета во время полета.

Личность путешественника пока что не установлена. Правоохранители склоняются к версии, что подросток забрался в самолет в Кении. Именно оттуда борт совершил рейс в Турцию, после чего отправился в Лондон. Эксперты исключили вероятность того, что подросток мог забраться в самолет в Великобритании.

После инцидента полиция Нидерландов приступила к расследованию. Предполагается, что эта попытка перебраться в Европу могла быть не единственной, отмечает издание The Mirror.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 10:57
Жуть. Так замёрз что не смог выбраться из самолёта в Турции и Британии. Хорошо что голландцы его заметили

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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