Подросток перелетел в другую страну на шасси самолёта

Его доставили в больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.



Подросток из Африки решил совершить перелет из британского аэропорта Станстед в нидерландский Бэк на шасси самолета, передает РЕН ТВ.



Юношу обнаружили сотрудники нидерландского аэропорта, после чего его незамедлительно доставили в больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.



Специалисты уверены, что молодому человеку невероятно повезло, так как попытки совершить перелет на нижней части шасси воздушного судна обычно заканчиваются смертью от переохлаждения либо же падением с самолета во время полета.



Личность путешественника пока что не установлена. Правоохранители склоняются к версии, что подросток забрался в самолет в Кении. Именно оттуда борт совершил рейс в Турцию, после чего отправился в Лондон. Эксперты исключили вероятность того, что подросток мог забраться в самолет в Великобритании.



После инцидента полиция Нидерландов приступила к расследованию. Предполагается, что эта попытка перебраться в Европу могла быть не единственной, отмечает издание The Mirror.