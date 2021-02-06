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Казах или кыргыз: отец Димаша Кудайбергена рассказал историю происхождения его семьи

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:47
Казах или кыргыз: отец Димаша Кудайбергена рассказал историю происхождения его семьи
Фото © Sputnik / Владислав Воднев
Отец Димаша Кудайбергена развеял слухи, которые начали муссироваться в Сети, по поводу родословной его семьи

Отец известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Канат Айтбаев поделился историей происхождения его семьи.

Ранее в социальных сетях разгорелась бурная дискуссия по поводу того, чьим потомком — казахов или кыргызов — является Димаш Кудайберген. Споры разгорелись после того, как в Сети появилось интервью, в котором Димаш рассказал, что он принадлежит к казахскому ру (роду) под названием "кыргыз". Кыргызстанский сайт factcheck.kg исследовал этот вопрос и пришел к выводу, что певец является потомком кыргызов, которые по разным причинам осели в Казахстане в XVIII веке и быстро ассимилировались с казахами.

"Моя бабушка Рахима происходит из рода Быламык, который относится к роду Жакайым из рода Алим. Повзрослев, она вышла замуж за человека по имени Толеубай, который происходил из родов Талпак и казахского рода Кыргыз", - написал Канат Айтбаев.

Далее Айтбаев поделился историей, как у пары родились несколько детей. В 1930-е годы Толеубай умер во время голода, а бабушка была вынуждена временно сдать детей в детдом и в годы смуты потеряла с ними связь.

Оставшиеся в ауле старейшины посовещались и выдали Рахиму за вдовца Айтбая, который происходил из рода Тилеубай. Этот род относится к роду Барак, который входит в казахский род Кыргыз, а в последующем и в род Алим.

"С поддержки родни они образовали семью. Недолгое время спустя на свет появился мой отец, которого назвали Кудайбергеном (в переводе с казахского "данный богом" - Sputnik). Когда отцу было 7-8 лет, случилось еще одно радостное событие - нашелся сын моей бабушки от Толеубая по имени Аязбай. Айтбай устроил по этому поводу той и принял его в семью", - продолжил Айтбаев.

Однажды Айтбай упал с лошади и покалечился. Травмы оказались тяжелыми, перед смертью дедушка позвал к себе Аязбая и сказал: "Сынок, ты повзрослел, а мое время подошло к концу. Береги своего младшего брата Кудайбергена, доверяю его тебе". Спустя какое-то время умерла и мать семейства.

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"Когда умер дедушка, моему отцу было всего девять лет", - продолжил отец Димаша.

Аязбай, верный своему слову перед отцом, вырастил младшего брата Кудайбергена.

"Мой отец вырос при поддержке родов Жакайым и Барак. Вернувшись из армии, он получил благословение брата и пошел учиться в Алматинский сельскохозяйственный институт. Во время учебы он познакомился с моей матерью по имени Миуа, которая приехала из актюбинского Шалкара. Она происходит из рода Кабак, который относится к роду Алим", - заключил отец Димаша.

У Кудайбергена и Миуа родились трое детей: отец Димаша - Канат, Гульзира и Нургуль. В 1993 году Канат закончил институт и женился на Светлане, которая происходит из рода Алим.

"Сейчас у нас двое сыновей и одна дочь. Мы благополучно живем вместе с родителями под одной крышей. Мы не имеем отношения к кыргызской нации", - заключил Айтбаев.

В комментария Канат Айтбаев просил пользователей не обижаться на "различные мнения" и заявил, что его семья с большим уважением относиться к кыргызам.


Источник: sputnik.kz
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