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Казахстан может обогнать Россию и стать самой богатой страной СНГ - СМИ

Просмотров:1465 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Казахстан может обогнать Россию и стать самой богатой страной СНГ - СМИ
Фото: pixabay.com
Казахстан близок к тому, чтобы обогнать Россию по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Об этом пишет ProFinance.ru, передает zakon.kz.

Отношение ВВП России на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) к аналогичному показателю Евросоюза достигло в 2013 году рекордного значения выше 70%, после чего снизилось в область 60%, где и провело последние годы.

Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности на душу населения - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг с учетом паритета покупательной способности, произведенных в стране за определенный год, в среднем одним человеком (на душу населения). ВВП по ППС на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны.

Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте - долларе. Пересчеты из национальных валют, как это принято при международных экономических сопоставлениях, выполняются не по рыночным обменным курсам валют, а по паритету покупательной способности.

Согласно теории о паритете покупательной способности, на одну и ту же сумму денег, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах мира можно приобрести одно и то же количество товаров и услуг при отсутствии транспортных издержек и ограничений по перевозке.

В прошлом году этот показатель для России составил 63,3% от показателя ЕС, что соответствует уровню 2010 года, а Казахстан увеличил свой коэффициент до 62,2%, пишет в обзоре главный экономист Citi по России Иван Чакаров. Таким образом, Казахстан вплотную приблизился к России и может обогнать ее, став самой богатой страной СНГ по показателю ВВП на душу населения по ППС.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 7 )

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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 17:49
А я когда стану богаче ?
 
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  • Сергей Владимиров
  • Neo_454
 MadJack (Посетители) Сегодня, 16:15
тоже мне достижение обгоним страну, которая сама на ладан дышит bazar

Каждому свое
 
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  • Сергей Владимиров
 dess (Посетители) Сегодня, 15:42
опять бред
опять самообман
 
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  • Сергей Владимиров
  • kz1990
  • Neo_454
 saktau (Посетители) Сегодня, 15:37
Надо равнятся на Европу Японию Южную Корею США.
 
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  • tolk
  • Сергей Владимиров
  • saktau
  • Pavelmwest
  • 618965450
  • Neo_454
 ABCD (Посетители) Сегодня, 15:05
Не смешите мои тапки! Население России 140-150 млн человек,а Казахстана 18-19 млн! Мы должны и обязаны жить как сыр в масле с самого детства! А не в кредитах с самого детства!!!!
 
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  • shurik_kz11
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 15:01
И зачем я переехал в Россию? bazar

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Bass66 (Посетители) Сегодня, 13:32
А по внешнему долгу в $10000 на каждого казахстанца тоже на первом месте?!
 
 

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