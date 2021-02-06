Казахстан может обогнать Россию и стать самой богатой страной СНГ - СМИ

Казахстан близок к тому, чтобы обогнать Россию по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Об этом пишет ProFinance.ru, передает zakon.kz.
Отношение ВВП России на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) к аналогичному показателю Евросоюза достигло в 2013 году рекордного значения выше 70%, после чего снизилось в область 60%, где и провело последние годы.
Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности на душу населения - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг с учетом паритета покупательной способности, произведенных в стране за определенный год, в среднем одним человеком (на душу населения). ВВП по ППС на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны.
Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте - долларе. Пересчеты из национальных валют, как это принято при международных экономических сопоставлениях, выполняются не по рыночным обменным курсам валют, а по паритету покупательной способности.
Согласно теории о паритете покупательной способности, на одну и ту же сумму денег, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах мира можно приобрести одно и то же количество товаров и услуг при отсутствии транспортных издержек и ограничений по перевозке.
В прошлом году этот показатель для России составил 63,3% от показателя ЕС, что соответствует уровню 2010 года, а Казахстан увеличил свой коэффициент до 62,2%, пишет в обзоре главный экономист Citi по России Иван Чакаров. Таким образом, Казахстан вплотную приблизился к России и может обогнать ее, став самой богатой страной СНГ по показателю ВВП на душу населения по ППС.
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