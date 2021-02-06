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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ВОЗ заявила о замедлении темпов распространения коронавируса

Просмотров:238 Опубликовано: Сегодня, 14:19
ВОЗ заявила о замедлении темпов распространения коронавируса
Фото из открытых источников
Это происходит за счет целого ряда факторов

Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, пишет «Коммерсантъ».

«Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения. Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи», - сказала Мария ван Керкхове на брифинге.

Она отметила, что вакцины тоже играют свою роль, но «это не значит, что данные меры можно отменять».

«Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно», - подчеркнула эксперт.

По данным ВОЗ, число вакцинированных в мире превысило число заразившихся коронавирусом, но большинство получивших вакцину приходятся на десять стран.

Данные Университета Джонса Хопкинса свидетельствуют, что в мире коронавирусом заразились 105,4 млн человек, из них 2,29 млн скончались.


Источник: vlast.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Сергей Владимиров
 mer (Посетители) Сегодня, 16:12
Что они там прерывают? Это не возможно прервать, спросите у себя, как можно приостановить распространение ОРВи. Никак, а этим болеют каждый год, и не все болеют,а очень малая часть людей. Так что всё это ваше предположение(фантазии) , не больше.
 
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dess (Посетители) Сегодня, 15:46
В Казахстане 18833,1 тысячи человек.
Заболело 37666,2 тысячи человека.
Вот так надо писать статистику
 
 

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