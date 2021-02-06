Уроженец Казахстана стал заслуженным тренером Украины

Многократный чемпион Украины и Европы по кикбоксингу, тренер с 20-летним стажем Николай Акижанов удостоился звания "Заслуженный тренер Украины", передает собственный корреспондент Tengrinews.kz в Украине."Без лишней скромности могу сказать, что я это заслужил. Для меня это не просто звание – это высокая и справедливая оценка тяжелого и упорного труда на протяжении более 20 лет! Все, что я делаю, все, что я буду делать, я делаю для своей Родины - Казахстана. Чтобы все знали, что мы, казахи, - порядочные люди и всегда качественно делаем свою работу", - сказал Николай, получив награду.Соответствующее удостоверение спортсмену торжественно вручил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцай.Николай Акижанов родился в Алматинской области. Его отец родом из Катон-Карагая. В семье, кроме Николая, еще три сына и две дочери. В 1985 году семья переехала в Украину, где и прошла вся сознательная жизнь Акижанова. Николай признается, что в детстве спорт не любил. Но старший брат Руслан был заядлым спортсменом и привлекал младшего к тренировкам. Потом были фильмы про Рэмбо и Рокки, а еще - выступления по телевизору чемпиона мира по кикбоксингу Аскара Можанова. Все это повлияло на выбор Николая, и кикбоксинг стал его жизнью."Вспоминаю, когда пошел в армию, был очень удивлен, что никто из ребят не интересуется спортом и не тренируется. Попросил маму прислать мне боксерские лапы, и уже через пару месяцев тренировались все", - рассказывает Николай.Именно тогда мужчина почувствовал интерес к тренерской деятельности, которая вскоре стала частью его жизни.В 2011 году с Николаем произошло несчастье: он попал в автомобильную аварию. Получил множество переломов, отсутствовало 30 процентов черепа. 21 день спортсмен провел в коме. Врачи не видели шансов на восстановление, но Николай не привык сдаваться. Через два месяца лечения он выписался из больницы и сразу же приступил к тренерской работе, сидя в инвалидной коляске. Позже заново учился ходить и понемногу вернулся к обычной жизни."На лечение требовалось много денег, помогали близкие и друзья. Лежа в больнице, я много думал о том, сколько есть больных детей, которым некому помочь? Решил: встану на ноги и начну им помогать!" - вспоминает Николай.Так появился благотворительный проект "За Украину - без детских заболеваний", турниры, цель которых - сбор средств на лечение конкретного ребенка.Кроме благотворительности, Николай занимается еще и популяризацией спорта в обществе. Посещая вместе с учениками соревнования в разных городах Украины, тренер видел много слабых мест в организации. В результате совместно с единомышленниками создали Федерацию кикбоксинга Украины, где Николай возглавляет киевское представительство. Усилиями Федерации удалось в 2018 году провести чемпионат мира по кикбоксингу в Украине.Образ жизни Николая Акижанова – строгий и жесткий, как у настоящего спортсмена. Подъем в 4 утра, первая группа приходит на тренировку уже к семи. Потом еще несколько групп в течение дня. И так ежедневно, почти без выходных. Среди учеников Николая – чемпионы Украины, Европы и мира."Меня часто спрашивают: не обидно ли мне, что мои ученики стали чемпионами мира, а я - нет? Наоборот, это здорово: ученик превзошел учителя", - говорит Акижанов.Также Николай мечтает открыть спортивную школу в Казахстане, чтобы тренировать будущих чемпионов у себя на родине.