«Выглядят льготными, но дороже, чем на рынке» - экономист назвал ошибки в ЖССБ

Казахстанский экономист Олжас Худайбергенов рассказал об ошибках в программе ипотечных займов "Жилстройсбербанка" и "Отбасы банка", которые не дают банку стать по-настоящему льготным, передает Tengrinews.kz.
"Мне нравится действующая команда ЖССБ, они делают все возможное от себя, но в банке есть ранее придуманные ипотечные продукты, которые, по сути, дискредитируют социальный характер банка и жилищной политики. Есть вещи, которые, на первый взгляд, обманывают потребителя, выглядя льготными, но реально это дороже, чем на рынке", - указал экономист.
По его словам, при выдаче кредита банк требует накопить 50 процентов стоимости жилья в качестве взноса, но оформляет заем на всю сумму. Фактически полученную от человека сумму ему же в заем дают.
"Из-за этого якобы льготная ставка в 7 процентов на самом деле 14 процентов, что выше даже рыночных ставок банков", - отметил эксперт.
Худайбергенов считает, что ставка процента должна рассчитываться от фактического займа за счет активов ЖССБ, а не включая собственные средства покупателя.
"Те, кто сберегает в ЖССБ, должны получать премию (это сейчас есть), не сберегают - значит не получают, не надо их наказывать повышенной ставкой кредита", - указал экономист.
Также Худайбергенов отметил, что 7 процентов должны быть основной ставкой при кредитовании ЖССБ. В целом ставки по жилищным депозитам и кредитам должны отражать функцию перераспределения государства, а не нормативы доходности отдельного института.
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