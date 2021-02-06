В Казахстане изменили порядок пересечения госграницы

Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК обновила порядок пересечения государственной границы, сообщает zakon.kz.
Разрешить выезд граждан Республики Казахстан в иностранные государства, с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) воздушное сообщение, а также въезд/транзитный проезд в/через территорию Республики Казахстан иностранцев из числа граждан государств, с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) воздушное сообщение - при условии соблюдения визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями Республики Казахстан, - говорится в измененных правилах.
Согласно документу, разрешено "заинтересованным государственным органам осуществлять пропуск через границу воздушных судов и наземной техники, задействованных в рамках пусковых кампаний с космодрома "Байконур" и мероприятий по поиску и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов - при условии оформления установленным порядком разрешений государственных органов Республики Казахстан на пересечение Государственной границы и пребывания на территории Республики Казахстан".
Также до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации временно ограничено пересечение госграницы РК иностранцами и лицами без гражданства, за исключением: персонала дипломатической службы иностранных государств и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети); членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел РК; сотрудников международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети); этнических казахов, при наличии действующей визы Республики Казахстан категории "С10", "В8" или документов, удостоверяющих личность, с отметкой о принадлежности к казахской национальности (паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении и др. с нотариально заверенным переводом) и члены их семей (супруг, супруга, родители и дети); членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов и лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, операциях по приему, сдаче и сопровождению грузов, поездов, осуществляющих перевозку грузов в международном сообщении; сотрудников казахстанских авиакомпаний, при подтверждении статуса и членов их семей (супруг, супруга, родители и дети); и т.д.
Согласно новым изменениям, разрешено пересечение госграницы РК гражданам РК периодичностью не более 1 раза в 30 суток, при этом указанная периодичность не распространяется на следующих граждан РК: персонал дипломатической службы страны и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети); членов официальных делегаций Республики Казахстан, направляющихся за рубеж по приглашению иностранных государств и согласованию Правительства Республики Казахстан; сотрудников международных организаций, членами которых является Республика Казахстан, дислоцирующихся на территории иностранных государств - при подтверждении статуса сотрудника и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети); сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи Республики Казахстан при подтверждении статуса; членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов и лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, операциях по приему, сдаче и сопровождению грузов, поездов, осуществляющих перевозку грузов в международном сообщении; и т.д.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь
.