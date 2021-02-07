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Российским вузам разрешили вернуться к очным занятиям

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 10:12
Российским вузам разрешили вернуться к очным занятиям
Фото из открытых источников
С 8 февраля вузы России возвращаются к традиционному формату обучения. Соответствующий приказ подписал глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Документ предписывает руководителям вузов, подведомственных Минобрнауки России, организовать возвращение к обучению в традиционном формате по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также особенностей распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе.

При этом вузам необходимо предпринять профилактические меры, рекомендованные к соблюдению Роспотребнадзором, а именно: создать условия для гигиенической обработки рук антисептическими средствами, обеспечить контроль температуры тела бесконтактным способом всех лиц, входящих в организацию, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проветривание учебных помещений во время перерывов, а также не допускать в вуз лица с признаками инфекционных заболеваний.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса.

Переход к традиционному формату обучения стал одним из основных вопросов заседания Совета Российского Союза ректоров, которое министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел накануне. Он поручил инициативной группе ректоров оперативно подготовить аналитический доклад с фокусом на проверку и восполнение знаний студентов. Также Валерий Фальков обратил внимание ректорского сообщества на актуальные вопросы взаимодействия с иностранными студентами и их реинтеграцию в полноценный учебный процесс после того, как будут сняты соответствующие ограничения.


Источник: baigenews.kz
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