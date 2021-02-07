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Мужчина полностью пожелтел из-за редкой реакции на коронавирус

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 15:40
Мужчина полностью пожелтел из-за редкой реакции на коронавирус
Фото из открытых источников
Британец Ленни Джонс полностью пожелтел из-за редкой реакции его организма на коронавирус. Как отметили в Национальной службе здравоохранения Британии? Джонс стал 12-м пациентом во всей стране с подобным проявлением заболевания, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

69-летний мужчина рассказал, что попал в больницу после того, как "стал похож на Барта Симпсона" и начал задыхаться. В итоге врачи были вынуждены сделать мужчине переливание крови, чтобы вылечить его.

Британцу пришлось провести в больнице 11 ночей. Джонс был единственным в палате, кому не требовалось кислородное обеспечение. Он также признался, что часто видел, как медперсонал плачет во время смены, когда узнает, что кто-то из пациентов скончался.

При этом сам пенсионер всегда старался подбодрить окружающих. Медсестры нередко отправляли к Джонсу новых пациентов – он умел поддержать и успокоить.


Источник: baigenews.kz
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