Мужчина полностью пожелтел из-за редкой реакции на коронавирус

Британец Ленни Джонс полностью пожелтел из-за редкой реакции его организма на коронавирус. Как отметили в Национальной службе здравоохранения Британии? Джонс стал 12-м пациентом во всей стране с подобным проявлением заболевания, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.
69-летний мужчина рассказал, что попал в больницу после того, как "стал похож на Барта Симпсона" и начал задыхаться. В итоге врачи были вынуждены сделать мужчине переливание крови, чтобы вылечить его.
Британцу пришлось провести в больнице 11 ночей. Джонс был единственным в палате, кому не требовалось кислородное обеспечение. Он также признался, что часто видел, как медперсонал плачет во время смены, когда узнает, что кто-то из пациентов скончался.
При этом сам пенсионер всегда старался подбодрить окружающих. Медсестры нередко отправляли к Джонсу новых пациентов – он умел поддержать и успокоить.
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